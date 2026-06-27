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Ξανά υπό τις οδηγίες του Οκκά ο Ζίβκοβιτς

ΓΗΠΕΔΟ

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Ξανά υπό τις οδηγίες του Οκκά ο Ζίβκοβιτς

Επιστρέφει στην Κύπρο ο 37χρονος Σέρβος τερματοφύλακας.

Ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας Αραδίππου είναι ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς. Ο 37χρονος γκολκίπερ, γνωστός σε όλους μας από το πέρασμα του στην Ανόρθωση, τα βρήκε σε όλα με το «περιστέρια». Θυμίζουμε ότι ο  Ζίβκοβιτς, ο οποίος φέτος αγωνιζόταν στον Παναιτωλικό, συνεργάστηκε με τον προπονητή Γιάννη Οκκά όταν ήταν αμφότεορι στην «Κυρία». Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου:

«Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία συνεργασίας με τον έμπειρο Σέρβο τερματοφύλακα Živko Živković! Ο Živković αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Κύπρο, προκειμένου να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, καθώς και τις υπόλοιπες διαδικασίες που απαιτούνται για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του. Καλωσορίζουμε τον Živko στην οικογένεια της Ομόνοιας Αραδίππου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας!».

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

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