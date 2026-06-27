ΑΠΟΕΛ: Η ευρωπαϊκή απουσία που δίνει χρόνο και το μεταγραφικό πλάνο

Με δεδομένο ότι ο ΑΠΟΕΛ δεν βρίσκεται σε ευρωπαϊκή διοργάνωση – κάτι φυσικά που δεν εύχονταν στους γαλαζοκιτρίνους - δίνεται η ευχέρεια περισσότερου χρόνου για στελέχωση του ρόστερ της νέας σεζόν.

Φυσικά, πρόθεση είναι να κλείσουν όσο γίνεται πιο νωρίς οι πλείστες θέσεις του δυναμικού, ώστε στην προετοιμασία να δουλέψουν όλοι μαζί. Η πρώτη μάζωξη για τη νέα χρονιά έχει καθοριστεί για τις 3 Ιουλίου, με μεγάλο μέρος του προγράμματος να γίνεται στον Αρχάγγελο, ενώ ακολούθως η ομάδα της Λευκωσίας θα μεταβεί στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Μέχρι την έναρξη των εργομετρικών ενδεχομένως να προκύψουν και τα πρώτα μεταγραφικά νέα. Είναι γεγονός ότι ψηλά στη λίστα βρίσκονται οι Δημήτρης Λημνιός και Μιχάλης Παναγίδης, όμως μέχρι να εκδοθούν και οι επίσημες ανακοινώσεις τίποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Διά στόματος του εκπροσώπου Τύπου, Νεκτάριου Πετεβίνου, λέχθηκε ότι για την ώρα στις μεταγραφικές προτεραιότητες είναι η απόκτηση τεσσάρων ποδοσφαιριστών. Υπάρχει πρόθεση για κάλυψη των επιθετικών άκρων, της δεξιάς πλευράς της αμυντικής γραμμής και δυο θέσεων στο κέντρο. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο και ο προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος, τόσο για την έναρξη της προετοιμασίας, όσο και για να προχωρήσουν, σε συνεργασία με τον αθλητικό διευθυντή, Ζήση Βρύζα, τα μεταγραφικά ζητήματα.