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Παναμάς – Αγγλία: Για τις… απαντήσεις και την κορυφή του γκρουπ

ΓΗΠΕΔΟ

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Παναμάς – Αγγλία: Για τις… απαντήσεις και την κορυφή του γκρουπ

Η Αγγλία θέλει την πρωτιά στον 12ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την κυνηγά με το πλάνο νίκης απέναντι στον Παναμά. Αδιάφοροι και αποκλεισμένοι οι διεθνείς του Τόμας Κρίστιανσεν.

Η εθνική ομάδα της Αγγλίας θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις κλείνοντας τις υποχρεώσεις της στον 12ο όμιλο του φετινού Μουντιάλ και να δώσει απαντήσεις για όσους έσπευσαν ν’ ασκήσουν δριμεία κριτική για την εμφάνιση μετά το 0-0 με την Γκάνα.

Από τα ξημερώματα του Σαββάτου το σύνολο του Τούχελ βρίσκεται στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου λόγω των αποτελεσμάτων που σημειώθηκαν, ωστόσο, τα «τρία λιοντάρια» θέλουν να εξασφαλίσουν και την κορυφή του ομίλου τους.

Γι’ αυτό απέναντι στον Παναμά απόψε (12:00), αν και με τον Τζέιμς απόντα, ίσως και με τον Έλιοτ Άντερσον να προστατεύεται για τη συνέχεια, οι Άγγλοι θα ψάξουν την άνετη νίκη δίχως να ιδρώσουν και πολύ.

Ο Γερμανός ομοσπονδιακός κόουτς της αγγλικής ομάδας, βέβαια, θα ποντάρει στο ότι ο Παναμάς, όντας αποκλεισμένος, δεν θα επιλέξει την πολύ συντηρητική εμφάνιση όπως το έκανε η Γκάνα πριν από μερικές μέρες, με τους Αφρικανούς να κρατούν το 0-0 κόντρα στους Βρετανούς.

Αγγλία και Παναμάς συναντώνται ξανά σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου, έπειτα από τη διοργάνωση του 2018, όταν τότε με χατ-τρικ του Χάρι Κέιν είχε σημειωθεί άνετη επικράτηση για το φαβορί του συγκεκριμένου ζευγαριού, με το τελικό 6-1.

Πιθανές ενδεκάδες

Παναμάς: Μοσκέρα, Μπλάκμαν, Κόρδοβα, Εσκομπάρ, Μουρόλο, Χάρβεϊ, Μαρτίνες, Αντράντε, Ροντρίγκες, Βάτερμαν, Μπαρσένας

Αγγλία: Πίκφορντ, Σπενς, Κόνσα, Γκέχι, Ο’Ράιλι, Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Ρότζερς, Σάκα, Ράσφορντ, Κέιν

 

 

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World Cup 2026

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