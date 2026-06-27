«Γερό μπάσιμο της Ρόμα για να αποκτήσει τον Γκρίνγουντ από τη Μαρσέιγ»

Ο καλοκαιρινός στόχος της Ρόμα ακούει στο όνομα Μέισον Γκρίνγουντ, με τον Άγγλο μεσοεπιθετικό να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τη Μαρσέιγ, κάτι το οποίο οι «τζιαλορόσι» θέλουν να εκμεταλλευτούν.

Με τη Ρόμα να επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League, η ενίσχυση και ενδυνάμωση του ρόστερ της είναι μονόδρομος.

Ο Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι έχει εστιάσει την προσοχή του στον Μέισον Γκρίνγουντ, ο οποίος είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τη Μαρσέιγ.

Οι Μασσαλοί, σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρα, ζητούν κοντά στα 55 εκατομμύρια ευρώ, με τους «τζιαλορόσι» να είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν μέχρι 45 έως και 50.

Την ίδια ώρα για τον Άγγλο ασχολείται και η Φενέρμπαχτσε, η οποία ωστόσο προσφέρει μέχρι 35 εκατομμύρια ευρώ, προσφέρει βέβαια ετήσιο συμβόλαιο στον ίδιο ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ.

SPORT-FM.GR