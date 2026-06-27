ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Γερό μπάσιμο της Ρόμα για να αποκτήσει τον Γκρίνγουντ από τη Μαρσέιγ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Γερό μπάσιμο της Ρόμα για να αποκτήσει τον Γκρίνγουντ από τη Μαρσέιγ»

Ο καλοκαιρινός στόχος της Ρόμα ακούει στο όνομα Μέισον Γκρίνγουντ, με τον Άγγλο μεσοεπιθετικό να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τη Μαρσέιγ, κάτι το οποίο οι «τζιαλορόσι» θέλουν να εκμεταλλευτούν.

Με τη Ρόμα να επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League, η ενίσχυση και ενδυνάμωση του ρόστερ της είναι μονόδρομος.

Ο Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι έχει εστιάσει την προσοχή του στον Μέισον Γκρίνγουντ, ο οποίος είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τη Μαρσέιγ.

Οι Μασσαλοί, σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρα, ζητούν κοντά στα 55 εκατομμύρια ευρώ, με τους «τζιαλορόσι» να είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν μέχρι 45 έως και 50.

Την ίδια ώρα για τον Άγγλο ασχολείται και η Φενέρμπαχτσε, η οποία ωστόσο προσφέρει μέχρι 35 εκατομμύρια ευρώ, προσφέρει βέβαια ετήσιο συμβόλαιο στον ίδιο ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ.

SPORT-FM.GR 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ισπανία: Επέστρεψε στις δύο νίκες σε Μουντιάλ μετά από 16 χρόνια!

World Cup 2026

|

Category image

«Ναι» σε όλα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μία άμυνα από μπετόν!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Γερό μπάσιμο της Ρόμα για να αποκτήσει τον Γκρίνγουντ από τη Μαρσέιγ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το ΑΠΟΕΛ πήρε προβάδισμα – Τέσσερεις νέες παγκύπριες επιδόσεις στην πρεμιέρα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Κοιμηθείτε ελεύθερα, δεν θα παίξει

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επέστρεψε στην Ομόνοια 29Μ ο Σωτηρίου

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Μαζεμένες μεταγραφές για τον Εθνικό Άχνας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Φόβοι στην Ισπανία για τον Νίκο Γουίλιαμς - Μπορεί να χάσει τη συνέχεια του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

«Προχωρούν οι επαφές με Μαντσίνι»

Ελλάδα

|

Category image

Έβαλε τα κόκκινα ο Σένσι (Η διάρκεια του συμβολαίου του)

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έξαλλος ο Μπιέλσα στις δηλώσεις μετά τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης

World Cup 2026

|

Category image

ΑΕΚ: Ο Ριμπάλτα δουλεύει πολλά μεταγραφικά μέτωπα – Έρχεται η επόμενη κίνηση

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ξέσπασε ο Ταρέμι κατά FIFA και Ινφαντίνο!

World Cup 2026

|

Category image

Χωρίς Ρις Τζέιμς η Αγγλία κόντρα στον Παναμά - Αμφίβολος και ο Έλιοτ Άντερσον

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη