Αρμπελόα: «Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι και το τελευταίο μου ματς ως προπονητής της Ρεάλ»

Όλα δείχνουν ότι ο Ζοζέ Μουρίνιο βρίσκεται προ των πυλών της Ρεάλ Μαδρίτης με τον «Special One» να πλησιάζει στη μεγάλη του επιστροφή στη Μαδρίτη.

Τη δεδομένη στιγμή βέβαια στον πάγκο της «Βασίλισσας» βρίσκεται ο Άλβαρο Αρμπελόα ως υπηρεσιακός προπονητής.

Το Σάββατο (23/05) είναι και το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με την Ρεάλ να μονομαχεί με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, μία αναμέτρηση που αναμένεται να είναι και η τελευταία του Αρμπελόα ως προπονητής της ομάδας.

Ο ίδιος ωστόσο άφησε μία μικρή χαραμάδα ανοιχτή, στις δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με την Αθλέτικ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Άλβαρο Αρμπελόα:

«Θέλω να δω ένα μεγάλο ματς, να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο με νίκη. Το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι είναι πάντα ξεχωριστό. Θέλω το Μπερναμπέου να το χαρεί.

Ελπίζω να είναι ένα “εις το επανιδείν”. Πάντα θεωρούσα τη Μαδρίτη σπίτι μου. Είμαι 20 χρόνια κομμάτι αυτού του συλλόγου. Αυτό είναι το τελευταίο μου ματς φέτος δεν ξέρω αν είναι και το τελευταίο μου ως προπονητής της Ρεάλ. Θέλω απλώς να το απολαύσω και να κερδίσουμε.

Αναφέρεται προφανώς στην υπόθεση Νεγκρέιρα… Περιμένουμε ακόμη μια απάντηση για κάτι τόσο σοβαρό που έχει στιγματίσει το ισπανικό ποδόσφαιρο. Πολλοί διαιτητές εκείνης της εποχής συνεχίζουν να σφυρίζουν. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα.

Δεν είμαι εδώ για υποθέσεις. Ο Μουρίνιο έχει ένα εξαιρετικό επιτελείο, είναι πλήρως οργανωμένος. Αν έρθει, θα έρθει με τους δικούς του ανθρώπους όπως πρέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι μέρος του staff του. Έχω περάσει τέσσερις μήνες σκεπτόμενος μόνο τη Ρεάλ. Τώρα ήρθε η ώρα να σκεφτώ εμένα».