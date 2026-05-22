ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αρμπελόα: «Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι και το τελευταίο μου ματς ως προπονητής της Ρεάλ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αρμπελόα: «Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι και το τελευταίο μου ματς ως προπονητής της Ρεάλ»

Ο ίδιος άφησε μία μικρή χαραμάδα ανοιχτή,

Όλα δείχνουν ότι ο Ζοζέ Μουρίνιο βρίσκεται προ των πυλών της Ρεάλ Μαδρίτης με τον «Special One» να πλησιάζει στη μεγάλη του επιστροφή στη Μαδρίτη.

Τη δεδομένη στιγμή βέβαια στον πάγκο της «Βασίλισσας» βρίσκεται ο Άλβαρο Αρμπελόα ως υπηρεσιακός προπονητής.

Το Σάββατο (23/05) είναι και το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με την Ρεάλ να μονομαχεί με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, μία αναμέτρηση που αναμένεται να είναι και η τελευταία του Αρμπελόα ως προπονητής της ομάδας.

Ο ίδιος ωστόσο άφησε μία μικρή χαραμάδα ανοιχτή, στις δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με την Αθλέτικ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Άλβαρο Αρμπελόα:

«Θέλω να δω ένα μεγάλο ματς, να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο με νίκη. Το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι είναι πάντα ξεχωριστό. Θέλω το Μπερναμπέου να το χαρεί.

Ελπίζω να είναι ένα “εις το επανιδείν”. Πάντα θεωρούσα τη Μαδρίτη σπίτι μου. Είμαι 20 χρόνια κομμάτι αυτού του συλλόγου. Αυτό είναι το τελευταίο μου ματς φέτος δεν ξέρω αν είναι και το τελευταίο μου ως προπονητής της Ρεάλ. Θέλω απλώς να το απολαύσω και να κερδίσουμε.

Αναφέρεται προφανώς στην υπόθεση Νεγκρέιρα… Περιμένουμε ακόμη μια απάντηση για κάτι τόσο σοβαρό που έχει στιγματίσει το ισπανικό ποδόσφαιρο. Πολλοί διαιτητές εκείνης της εποχής συνεχίζουν να σφυρίζουν. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα.

Δεν είμαι εδώ για υποθέσεις. Ο Μουρίνιο έχει ένα εξαιρετικό επιτελείο, είναι πλήρως οργανωμένος. Αν έρθει, θα έρθει με τους δικούς του ανθρώπους όπως πρέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι μέρος του staff του. Έχω περάσει τέσσερις μήνες σκεπτόμενος μόνο τη Ρεάλ. Τώρα ήρθε η ώρα να σκεφτώ εμένα».

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οδεύει προς Πάφο ο Κυριακίδης

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

LIVE τα ντέρμπι του Α' Ομίλου (ενδεκάδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αρμπελόα: «Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι και το τελευταίο μου ματς ως προπονητής της Ρεάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Άστον Βίλα θα ενισχύσει τον Έμερι με μπάτζετ άνω των 110 εκατ. ευρώ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού

Ελλάδα

|

Category image

CEO EuroLeague: «Είχαμε 1 εκατ. αιτήσεις για εισιτήρια για το Final 4»

EUROLEAGUE

|

Category image

Και η Μπάγερν Μονάχου θέλει τον Τζον Στόουνς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε Ζαρουρί… τριετίας ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Η αποστολή της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κουν: «Η επιστροφή στην Ευρώπη ήταν μόνο το πρώτο βήμα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παραμένει στο Top30 της Παγκόσμιας Κατάταξης o Χριστοδουλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Επιβεβαίωσε ότι φεύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι ο Γκουαρντιόλα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παραμένει στο τιμόνι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Κάρικ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρουσιάζει έσοδα και… ζημιές εννέα χρόνων η Ανόρθωση!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Στατιστικά και ενδιαφέροντα πίσω από τη ψηφοφορία για τα βραβεία του ΠΑΣΠ - Η... πρωτιά της Ομόνοιας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη