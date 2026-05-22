Τα πρώτα του βήματα στην προπονητική θα πραγματοποιήσει ο Ινιέστα στο Ντουμπάι

Όσο και να θέλει ο Αντρές Ινιέστα δεν μπορεί να αποχωριστεί τους αγωνιστικούς χώρους και το χορτάρι των γηπέδων, με τον Ισπανό θρύλο του αθλήματος να ξεκινάει ένα νέο εγχείρημα στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας ρόλο προπονητή.

Ο Ινιέστα κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια το καλοκαίρι του 2024, ξεκουράστηκε και πλέον ετοιμάζεται να επιστρέψει με φόρα πίσω στον πλανήτη του ποδοσφαίρου.

Είναι επίσημο πλέον, ο Αντρές Ινιέστα πρόκειται να γίνει προπονητής, με την πρώτη ομάδα που θα αναλάβει να είναι η Γκαλφ Γιουνάιτεντ του Ντουμπάι.

Φαίνεται πως ο Ινιέστα ζήλεψε τον δρόμο που χάραξε ο συμπαίκτης του επί σειρά ετών, Τσάβι, και σκοπεύει να κάνει ακριβώς το ίδιο. Δεδομένα βέβαια στο πίσω μέρος του κεφαλιού του θα σκέφτεται και τον πάγκο της Μπαρτσελόνα, ως ένα μακρινό όνειρο για τον ίδιο.

