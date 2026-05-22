Τα πρώτα του βήματα στην προπονητική θα πραγματοποιήσει ο Ινιέστα στο Ντουμπάι

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην καριέρα του Αντρές Ινιέστα, με τον Ισπανό θρύλο να πραγματοποιεί το ξεκίνημα του στην προπονητική, αναλαμβάνοντας τον πάγκο της Γκαλφ Γιουνάιτεντ του Ντουμπάι.

Όσο και να θέλει ο Αντρές Ινιέστα δεν μπορεί να αποχωριστεί τους αγωνιστικούς χώρους και το χορτάρι των γηπέδων, με τον Ισπανό θρύλο του αθλήματος να ξεκινάει ένα νέο εγχείρημα στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας ρόλο προπονητή.

Ο Ινιέστα κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια το καλοκαίρι του 2024, ξεκουράστηκε και πλέον ετοιμάζεται να επιστρέψει με φόρα πίσω στον πλανήτη του ποδοσφαίρου.

Είναι επίσημο πλέον, ο Αντρές Ινιέστα πρόκειται να γίνει προπονητής, με την πρώτη ομάδα που θα αναλάβει να είναι η Γκαλφ Γιουνάιτεντ του Ντουμπάι.

Φαίνεται πως ο Ινιέστα ζήλεψε τον δρόμο που χάραξε ο συμπαίκτης του επί σειρά ετών, Τσάβι, και σκοπεύει να κάνει ακριβώς το ίδιο. Δεδομένα βέβαια στο πίσω μέρος του κεφαλιού του θα σκέφτεται και τον πάγκο της Μπαρτσελόνα, ως ένα μακρινό όνειρο για τον ίδιο.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

