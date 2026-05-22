«Η Άστον Βίλα θα ενισχύσει τον Έμερι με μπάτζετ άνω των 110 εκατ. ευρώ»

Ο mr. Europa League χτύπησε ξανά και ο Ουνάι Έμερι κατέκτησε τον θεσμό για 5η φορά στην καριέρα του. Μετά τις Σεβίλλη και Βιγιαρεάλ, ήρθε η ώρα της Άστον Βίλα για να φτάσει σε αυτή την κορυφή.

Με το εμφατικό 3-0 απέναντι στη Φράιμπουργκ η Βίλα σήκωσε πανηγυρικά την κούπα της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η διοίκηση της Άστον Βίλα δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα που έχει φέρει ο Ισπανός τεχνικός και είναι έτοιμη να ενισχύσει το ήδη εξαιρετικό της ρόστερ με μεταγραφές συνολικού ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό η ομάδα να ανέβει επίπεδο και να έχει μία επίσης εξαιρετική εικόνα στη διοργάνωση των αστέρων, το Champions League.