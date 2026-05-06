Τηλεδιάσκεψη μίας ώρας Πέρεθ-Μουρίνιο με καλεσμένο τον Μέντες, την ερχόμενη εβδομάδα η απάντηση

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ και ο Μουρίνιο φέρονται να έχουν ήδη συναντηθεί για να συζητήσουν την επιστροφή του Πορτογάλου προπονητή στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτό αποκάλυψε ο ισπανικός ραδιοφωνικός σταθμός Esradio και αναπαρήγαγαν ΜΜΕ σε Ισπανία και Πορτογαλία.

Η συνάντηση φέρεται να πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και διήρκεσε μία ώρα, με τον ατζέντη του Μουρίνιο, Ζόρζε Μέντες, να είναι «παρών» ως καλεσμένος αλλά να μην συμμετέχει.

Όπως αναφέρεται ο Πορτογάλος προπονητής δεν έχει απορρίψει την ιδέα της επιστροφής στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ούτε έχει πει «ναι».

Μάλιστα φέρεται να έχει θέσει μη διαπραγματεύσιμους όρους για την ανάληψη της ομάδας, που αφορούν «τις αθλητικές, ιατρικές, οργανωτικές και πειθαρχικές πτυχές του συλλόγου».

Σύμφωνα με το Esdiario, ο Φλορεντίνο Πέρεθ αναμένεται να απαντήσει στον Μουρίνιο την επόμενη εβδομάδα.