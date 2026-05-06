Ανεπιθύμητος ο Μπαπέ: 12 εκατομμύρια υπογραφές για να φύγει από τη Ρεάλ!

Ως «αποδιοπομπαίος τράγος» αντιμετωπίζεται ο Κιλιάν Μπαπέ, καθώς οι υπογραφές για τη φυγή του από τη Ρεάλ έφτασαν στα 12 εκατομμύρια.

Σύννεφα έχουν μαζευτεί πάνω από τη σχέση των οπαδών με τον Κιλιάν Μπαπέ, καθώς 12 εκατομμύρια οπαδοί δεν επιθυμούν την παραμονή του Γάλλου σταρ στον σύλλογο.

Η Βασίλισσα οδεύει στη δεύτερη σεζόν της χωρίς τρόπαιο, κάτι που δεν είναι αποδεκτό από τους φιλάθλους των Λος Μπλάνκος. Τα... βέλη φαίνεται πως έχουν στραφεί για τα καλά προς τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος μπορεί να μετρά 85 γκολ σε 100 συμμετοχές με τη λευκή φανέλα, ωστόσο από την πλευρά των φιλάθλων πιστώνεται εν πολλοίς τις δύο διαδοχικές αποτυχημένες σεζόν.

Λίγο το ταξίδι στη Σαρδηνία, λίγο ο τραυματισμός που τον καθιστά αμφίβολο για το Clasico με τη Μπαρτσελόνα, έχουν εξοργίσει πολλούς οπαδούς των Μαδριλένων και όχι μόνο..., οι οποίοι μαζεύουν υπογραφές για την αποδέσμευσή του.

Μπορεί ο Άλβαρο Αρμπελόα να υπερασπίστηκε τον παίκτη του δηλώνοντας... «Στον ελεύθερο χρόνο του, ο Εμπαπέ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όπως κάθε ποδοσφαιριστής», ωστόσο αυτό δεν καθησύχασε ιδιαίτερα τις τάξεις των οπαδών, που συνεχίζουν να μαζεύουν υπογραφές για την αποδέσμευση του 27χρονου σταρ των Τρικολόρ.

Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες 12 εκατ. άνθρωποι έχουν -ήδη- υπογράψει υπέρ της απομάκρυνσής του από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

gazzetta.gr 

 

