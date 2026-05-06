Δήμαρχος Μαδρίτης: «Η UEFA δεν ήθελε την Ατλέτικο στον τελικό»

Θέμα... πολιτικής συζήτησης έγινε ο χθεσινός δεύτερος ημιτελικός της Άρσεναλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης (1-0), όπου οι Λονδρέζοι εξασφάλισαν την πρόκρισης (1-1 στο α΄ματς) στον τελικό της Βουδαπέστης (30/5).

Ο δήμαρχος της Μαδρίτης, Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ-Αλμέιδα, φανατικός οπαδός της Ατλέτικο, ξεκαθάρισε ότι ήταν δυσαρεστημένος με τις αποφάσεις του διαιτητή εναντίον της ομάδας του στο Emirates Stadium, οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο, κόστισαν στην Ατλέτικο μια θέση στον τελικό του Champions League.

«Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό που λέω είναι ότι όταν είδα την κλήρωση, νόμιζα ότι θα παίζαμε με την Άρσεναλ, και έκανα λάθος. Έπρεπε να παίξουμε εναντίον της UEFA. Και η UEFA έχει καταστήσει σαφές ότι δεν ήθελε την Ατλέτικο Μαδρίτης στον τελικό του Champions League», δήλωσε ο Αλμέιδα στα μέσα ενημέρωσης.

Η αγανάκτηση του δημάρχου μεγάλωσε καθώς μίλησε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Είναι ακατανόητο που διόρισαν Γερμανό διαιτητή όταν η Ισπανία και η Γερμανία παίζουν για την πέμπτη θέση του Champions League. Ποιος, εκτός από την UEFA, θα σκεφτόταν να διορίσει Γερμανό διαιτητή τόσο ως κύριο διαιτητή όσο και ως διαιτητή του VAR; Και χθες υπήρξαν φάσεις που δεν οφείλονταν στο ότι ο διαιτητής ήταν πολύ κακός, αλλά κατά τη γνώμη μου, σε μια προκαθορισμένη απόφαση που στόχευε στο να βλάψει την Ατλέτικο Μαδρίτης».

