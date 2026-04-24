Του έλειψε -και- αυτός

Αφήνει πίσω τη μπόρα που ξέσπασε μετά την ήττα από τον Απόλλωνα ο ΑΠΟΕΛ.

Οι γαλαζοκίτρινοι πέρασαν δύσκολο 24ωρο, οι διαβουλεύσεις ήταν έντονες και συνεχείς, με στόχο να χαραχτεί η επόμενη μέρα. Ο προβληματισμός άγγιξε και τον Πάμπλο Γκαρσία, ωστόσο αποφασίστηκε όπως συνεχίσουν μαζί. Άπαντες συγκεντρώνονται στο πως θα αντιδράσει η ομάδα τόσο στο παιχνίδι της Κυριακής με την Πάφο (26/04) όσο και στη ρεβάνς με τον Απόλλωνα (29/04, 2-4).

Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ο 48χρονος τεχνικός δεν έχει στην διάθεση τους Πιέρο Σωτηρίου, Διαμαντάκο, Μέουρερ και Μπέλετς, ενώ άγνωστες παραμένουν οι… προθέσεις για Μαρκίνιος, που υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα.

Απ’ εκεί και πέρα, ένας ποδοσφαιριστής που έλειψε κατά την τρέχουσα σεζόν, είναι ο Μαϊόλι. Την περίοδο 2024-25, ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές, ειδικά στο δεύτερο μισό. Κατέγραψε 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις ή αν προτιμάτε 902 λεπτά.

Φέτος, τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά, κυρίως λόγω των συχνών τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν. Έχασε αρκετές αναμετρήσεις, ενώ και στο διάστημα που ήταν εντελώς καλά, δεν κατάφερε να καθιερωθεί και να πιάσει ψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Ο 23χρονος διατηρεί συμβόλαιο μέχρι το 2028 και είναι στο χέρι του να κερδίσει εκ νέου θέση στο αρχικό σχήμα. Ο Μαϊόλι έδειξε πως διαθέτει ποιότητα και η συμβολή του ενδέχεται να αποτελέσει βαρόμετρο στα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ. Στην τρέχουσα σεζόν έχει καταγράψει μόλις 339 λεπτά (12 συμμετοχές).