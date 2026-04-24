ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Του έλειψε -και- αυτός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αρκετές οι απουσίες ενόψει της συνέχειας

Αφήνει πίσω τη μπόρα που ξέσπασε μετά την ήττα από τον Απόλλωνα ο ΑΠΟΕΛ.

Οι γαλαζοκίτρινοι πέρασαν δύσκολο 24ωρο, οι διαβουλεύσεις ήταν έντονες και συνεχείς, με στόχο να χαραχτεί η επόμενη μέρα. Ο προβληματισμός άγγιξε και τον Πάμπλο Γκαρσία, ωστόσο αποφασίστηκε όπως συνεχίσουν μαζί. Άπαντες συγκεντρώνονται στο πως θα αντιδράσει η ομάδα τόσο στο παιχνίδι της Κυριακής με την Πάφο (26/04) όσο και στη ρεβάνς με τον Απόλλωνα (29/04, 2-4).

Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ο 48χρονος τεχνικός δεν έχει στην διάθεση τους Πιέρο Σωτηρίου, Διαμαντάκο, Μέουρερ και Μπέλετς, ενώ άγνωστες παραμένουν οι… προθέσεις για Μαρκίνιος, που υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα.

Απ’ εκεί και πέρα, ένας ποδοσφαιριστής που έλειψε κατά την τρέχουσα σεζόν, είναι ο Μαϊόλι. Την περίοδο 2024-25, ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές, ειδικά στο δεύτερο μισό. Κατέγραψε 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις ή αν προτιμάτε 902 λεπτά.

Φέτος, τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά, κυρίως λόγω των συχνών τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν. Έχασε αρκετές αναμετρήσεις, ενώ και στο διάστημα που ήταν εντελώς καλά, δεν κατάφερε να καθιερωθεί και να πιάσει ψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Ο 23χρονος διατηρεί συμβόλαιο μέχρι το 2028 και είναι στο χέρι του να κερδίσει εκ νέου θέση στο αρχικό σχήμα. Ο Μαϊόλι έδειξε πως διαθέτει ποιότητα και η συμβολή του ενδέχεται να αποτελέσει βαρόμετρο στα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ. Στην τρέχουσα σεζόν έχει καταγράψει μόλις 339 λεπτά (12 συμμετοχές).

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε ΑΕΚ Λάρνακας-Άρης Λεμεσού

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μεταμορφωμένη Μονακό, έριξε στο καναβάτσο την Μπαρτσελόνα και στέκεται στον δρόμο του Ολυμπιακού!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πανέτοιμος να ηγηθεί!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κυπελλούχος η Ολυμπιάδα που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υποδοχή ΣΚΟΚ στον Αχιλλέα Σοφοκλέους!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δύσκολο διπλό για τη Φενέρ πριν τα playoffs της Ευρωλίγκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έμεινε άλλη μία νίκη για την ΑΕΚ και πάει τελικό!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Apollon Ladies: Η απόλυτη δυναστεία – Σήκωσε το 15ο Κύπελλο και πανηγύρισε το 14ο νταμπλ!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η απάντηση του Φάμπρεγκας για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από την 9η θέση στο φινάλε ο Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η UEFA αποθέωσε τον Πινέδα: «Η μπάλα κολλάει πάνω του»

Ελλάδα

|

Category image

Λουτσέσκου: «Όσα συνέβησαν φέτος περιγράφουν τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ - Είμαστε όμως ακόμα εδώ και θέλουμε τον τίτλο»

Ελλάδα

|

Category image

Πάει καιρός και «πρέπει»

ΑΕΚ

|

Category image

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μαζεμένα γκολ στο ένα, χωρίς τέρματα το άλλο...

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη