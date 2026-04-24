Υποδοχή ΣΚΟΚ στον Αχιλλέα Σοφοκλέους!

Ο τεχνικός διευθυντής της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου Πέτρος Ιωάννου υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο τον Αχιλλέα Σοφοκλέους, ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Εφήβων στον Σταθερό Στόχο, διοργάνωση που διεξήχθη στο Κάιρο.

Ο Σοφοκλέους με την έναρξη της νέας χρονιάς παρουσίασε εντυπωσιακή βελτίωση, καταρρίπτοντας δύο φορές το Παγκύπριο Ρεκόρ Ανδρών-Εφήβων στο Αεροβόλο Τουφέκι.