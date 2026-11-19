Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ζάλγκιρις στις 20:00, για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στο Κάουνας με στόχο τη νίκη και η Stoiximan προσφέρει πληθώρα στοιχηματικών επιλογών για την αναμέτρηση.

Στην αγορά του νικητή, η επικράτηση του Παναθηναϊκού προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.72, ενώ η νίκη της Ζάλγκιρις στα 2.00, με τις αποδόσεις να αποτυπώνουν το ενδιαφέρον για την έκβαση του αγώνα. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Επιλογές υπάρχουν και στην αγορά του χάντικαπ. Ο Παναθηναϊκός με -1.5 πόντους προσφέρεται στο 1.83, επιλογή που επιβεβαιώνεται εφόσον κερδίσει με διαφορά τουλάχιστον δύο πόντων. Η Ζάλγκιρις με +1.5 προσφέρεται στο 1.85, καλύπτοντας νίκη της ή ήττα με διαφορά ενός πόντου.

Στους συνολικούς πόντους της αναμέτρησης, το όριο βρίσκεται στους 168.5. Το Over 168.5 προσφέρεται στο 1.87 και το Under 168.5 στο 1.82, δίνοντας επιλογές ανάλογα με το αναμενόμενο ύψος του τελικού σκορ.

Από τον νικητή και τη διαφορά πόντων μέχρι τη συνολική παραγωγικότητα των δύο ομάδων, η Stoiximan καλύπτει διαφορετικά σενάρια για την ευρωπαϊκή δοκιμασία του Παναθηναϊκού στη Λιθουανία. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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