Τους το ξέκοψε ο Μαραγκός!

Τους έκοψε τη... φόρα με κάθε επισημότητα!

Το όνομα του Ιτζχάκι βρέθηκε στα ρεπορτάζ του Ισραήλ και συγκεκριμένα σε αυτό της Μακάμπι Χάιφα, παρά το γεγονός πως δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Ανόρθωση.

Τα Μέσα της γειτονικής χώρας θέλησαν να πάρουν μια πιο... σίγουρη απάντηση γι' αυτό και επικοινώνησαν με τον Χρίστο Μαραγκό. «Ο Μπαράκ Ιτζχάκι είναι ο προπονητής μας και έχει εγγυημένο διετές συμβόλαιο, χωρίς ρήτρα αποχώρησης», δήλωσε χαρακτηριστικά, βάζοντας τέλος στην όποια φημολογία.