Για πάντα στην Μπάγερν ο Χάρι Κέιν: Ανακοινώθηκε η επέκταση συμβολαίου ως το 2029

Όλα δείχνουν πως ο Χάρι Κέιν θα περάσει τα τελευταία πολύ καλά χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας στην Μπάγερν. Ο φετινός νικητής της Χρυσής Μπάλας (Ballon d’Or) υπέγραψε επέκταση συμβολαίου έως τις 30 Ιουνίου 2029.

Από τη μετακίνησή του στο Μόναχο το καλοκαίρι του 2023, ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας έχει κατακτήσει δύο τίτλους Bundesliga, το Κύπελλο Γερμανίας (DFB-Pokal) και δύο Σούπερ Καπ έχοντας σημειώσει μέχρι στιγμής 156 γκολ σε 161 επίσημες συμμετοχές, καταρρίπτοντας ρεκόρ σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο, με αποκορύφωμα την ανάδειξή του ως ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο την περασμένη εβδομάδα.

«Νιώθω σαν στο σπίτι μου στην Μπάγερν. Αγαπώ τον σύλλογο, τους φιλάθλους και την πόλη του Μονάχου. Έχουμε μια φανταστική ομάδα και, στο πρόσωπο του Βενσάν Κομπανί, έναν φανταστικό προπονητή. Νιώθω μεγάλη περηφάνια που είμαι μέλος αυτού του συλλόγου. Όλη μου η οικογένεια είναι πολύ χαρούμενη εδώ. Ήθελα πολύ να παραμείνω. Τώρα κοιτάζω το μέλλον και θέλω να κατακτήσω πολλούς ακόμη τίτλους με αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο», τόνισε ο Κέιν.

Ο Χέρμπερτ Χάινερ, πρόεδρος της Μπάγερν, δήλωσε με τη σειρά του: «Αυτό που ξεκίνησε ως μια σπουδαία μεταγραφή, με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της Μπάγερν. Ο Χάρι Κέιν ανταποκρίνεται σε κάθε προσδοκία που μπορεί να προσφέρει το ποδόσφαιρο και έχει κερδίσει μια θέση στις καρδιές των φιλάθλων ως μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες του αθλήματος στην εποχή μας. Συγχαρητήρια στον Γιαν-Κρίστιαν Ντρέζεν και στην αθλητική μας διοικητική ομάδα. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για την Μπάγερν».

💬 Harry Kane: "𝘐𝘤𝘩 𝘧𝘶̈𝘩𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘤𝘩 𝘣𝘦𝘪𝘮 𝘍𝘊 𝘉𝘢𝘺𝘦𝘳𝘯 𝘸𝘪𝘦 𝘻𝘶𝘩𝘢𝘶𝘴𝘦: 𝘐𝘤𝘩 𝘭𝘪𝘦𝘣𝘦 𝘥𝘦𝘯 𝘝𝘦𝘳𝘦𝘪𝘯, 𝘥𝘪𝘦 𝘍𝘢𝘯𝘴, 𝘥𝘪𝘦 𝘚𝘵𝘢𝘥𝘵 𝘔𝘶̈𝘯𝘤𝘩𝘦𝘯 - 𝘸𝘪𝘳 𝘩𝘢𝘣𝘦𝘯 𝘦𝘪𝘯 𝘧𝘢𝘯𝘵𝘢𝘴𝘵𝘪𝘴𝘤𝘩𝘦𝘴 𝘛𝘦𝘢𝘮 𝘶𝘯𝘥 𝘪𝘯 𝘝𝘪𝘯𝘤𝘦𝘯𝘵 𝘒𝘰𝘮𝘱𝘢𝘯𝘺 𝘦𝘪𝘯𝘦𝘯 𝘧𝘢𝘯𝘵𝘢𝘴𝘵𝘪𝘴𝘤𝘩𝘦𝘯 𝘊𝘰𝘢𝘤𝘩. 𝘌𝘴 𝘮𝘢𝘤𝘩𝘵 𝘮𝘪𝘤𝘩 𝘴𝘦𝘩𝘳 𝘴𝘵𝘰𝘭𝘻, 𝘛𝘦𝘪𝘭 𝘥𝘪𝘦𝘴𝘦𝘴 𝘝𝘦𝘳𝘦𝘪𝘯𝘴 𝘻𝘶 𝘴𝘦𝘪𝘯." ❤️🤍 Alle Infos zur Vertragsverlängerung unseres Weltfußballers: https://t.co/EzW7SuD47y — FC Bayern München (@FCBayern) November 5, 2026

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