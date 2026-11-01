Τι έκανε ο Καρέτσας κόντρα στην Μπάγερν μετά τον τραυματισμό του

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας άφησε πίσω του τον τραυματισμό του, μπαίνοντας ξανά στην αγωνιστική δράση την Κυριακή (31/10), αντιμετωπίζοντας τη Μπάγερν Μονάχου για την 9η αγωνιστική της Bundesliga.

Ο 19χρονος Έλληνας είχε τεθεί νοκ άουτ στις 17/10, όταν είχε αποχωρήσει τραυματίας από την αναμέτρηση κόντρα στη Ουνιόν Βερολίνου. Ο τραυματισμός του στον αστράγαλο του στέρησε τη συμμετοχή του σε τρία σημαντικά παιχνίδια απέναντι στη Σαμπάχ, την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και τη Βέρντερ Βρέμης. Μετά την επιτυχημένη του αποκατάσταση επέστρεψε στις προπονήσεις και συμπεριλήφθηκε τελικά στην αποστολή του Νίκο Κόβατς.

Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 67ο λεπτό συμμετέχοντας ενεργά στην κυκλοφορία και στην επίθεση της ομάδας καθώς κατέγραψε 16 επαφές με τη μπάλα και είχε 8/11 εύστοχες πάσες, εκ των οποίων οι 5/8 πραγματοποιήθηκαν στο αντίπαλο μισό.

Επίσης, είχε 2 επανακτήσεις ενώ μάλιστα είχε 1/3 μονομαχίες και έκανε επίσης 1/1 ντρίπλες. Το αποκορύφωμα της βραδιάς για τον Καρέτσα ήρθε στη φάση που έκρινε το παιχνίδι, καθώς είχε την ασίστ στον Φάμπιο Σίλβα, που προήλθε από δική του πίεση στην περιοχή και με την οποία διαμορφώθηκε το τελικό 2-2.

Ο νεαρός επιθετικός απέδειξε πως ακόμη και προερχόμενος από τραυματισμό μπορεί να προσφέρει σημαντικά στοιχεία στην ομάδα του και να κρίνει μεγάλες αναμετρήσεις.

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gazzetta.gr