Πάει με Σαλάχ η Αίγυπτος στο Μουντιάλ

Έτοιμη η 26άδα της Αιγύπτου για το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Βόρεια Αμερική. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «φαραώ», Χοσάμ Χασάν, ανακοίνωσε την τελική αποστολή των Αφρικανών για τα ματς του ομίλου κόντρα σε Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία κι Ιράν.

Σε αυτή, δεσπόζει το όνομα του Μοχάμεντ Σαλάχ, ενώ σημαντικές παρουσίες είναι οι Ομάρ Μαρμούς και Μοχάμεντ Αμπντελμονέμ.

Αναλυτικά, η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Ούφα Σομπέιρ (Αλ Αχλί), Μοχάμεντ Ελ Σενάουι (Αλ Αχλί), Μοχάμεντ Αλάα (Ελ Γκούνα), Ελ Μαχντί-Σολιμάν (Ζάμαλεκ)

Αμυντικοί: Μοχάμεντ Αμπντελμονέμ (Νις) , Χοσάμ Αμπντελμαγκίντ (Ζάμαλεκ), Ράμι Ραμπία (Αλ Αΐν), Γιασέρ Ιμπραχίμ (Αλ Αχλί), Αχμέντ Φατούχ (Ζάμαλεκ), Καρίμ Χαφέζ (Πίραμιντς), Μοχάμεντ Χάνι (Αλ Αχλί), Ταρέκ Αλάα (Αλ Μασρ)

Μέσοι: Μαρουάν Ατεγιά (Αλ Αχλί), Μοχανάντ Λασίν (Πίραμιντς), Χαμντί Φατί (Αλ Ουάκρα), Ναμπίλ Ντούνγκα (Αλ Νάτζμα), Εμάμ Ασούρ (Αλ Αχλί), Μαχμούντ Σαμπέρ (Αλ Μασρ)

Επιθετικοί: Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ), Τρεζεγκέ (Αλ Αχλί), Ιμπραχίμ Αντέλ (Νόρτζελαντ), Μοσταφά Ζίκο (Πίραμιντς), Χαϊσέμ Χασάν, Ζίζο (Αλ Αχλί), Ομάρ Μαρμούς (Μάντσεστερ Σίτι), Χαμζά Αμπντελκαρίμ (Μπαρτσελόνα Β’)