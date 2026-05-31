Ψεύτικος τραυματισμός... με νόημα

Σε κάποιο σημείο στο πρώτο ημίχρονο του πρόσφατου τελικού του Conference League, ανάμεσα στη Ράγιο Βαγιεκάνο και την Κρίσταλ Πάλας, ο τερματοφύλακας της πρώτης, Αουγκούστο Μπατάγια, έπεσε κάτω στο έδαφος, προσποιούμενος ότι είναι τραυματίας.

Στην πραγματικότητα, ο 30χρονος Αργεντινός πορτιέρο το έκανε αυτό προκειμένου να τραβήξει την προσοχή και να... την στρέψει άμεσα αλλού και συγκεκριμένα στην κερκίδα, όπου ένας οπαδός χρειαζόταν άμεσα ιατρική φροντίδα.

Ένας «ψεύτικος» τραυματισμός, γεμάτος νόημα, όχι όπως αυτούς που βλέπουμε συχνά-πυκνά στους αγωνιστικούς χώρους από πολλούς ποδοσφαιριστές, προκειμένου να σπαταλήσουν τον χρόνο, κυρίως όταν οι ομάδες τους είναι μπροστά στο σκορ και θέλουν να διαφυλάξουν το προβάδισμα.

Ο τραυματιοφορέας