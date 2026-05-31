Θρίαμβος του κυπριακού στίβου στο Μονακό!

Ο κυπριακός στίβος θριάμβευσε ακόμα μία χρονιά στη διοργάνωση των χωρών που βρίσκονται ουσιαστικά στη Β΄ και Γ΄ Κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων. Σε μια ολοήμερη δράση στο Πριγκιπάτο τού Μονακό, το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και παρά το ότι συμμετείχαμε στα 18 από τα 26 διεξαχθέντα αγωνίσματα, στο τέλος της ημέρας ο κυπριακός στίβος φόρεσε και πάλι το στέμμα τού βασιλιά!!! Για 5η συνεχόμενη χρονιά από τις έξι που διεξάγεται η διοργάνωση που ονομαζόταν μέχρι πρόσφατα Πρωτάθλημα Στίβου Μικρών Κρατών Ευρώπης και από φέτος μετονομάστηκε σε European Challenger Championships, η Κύπρος κερδίζει την πρώτη θέση στο σύνολο των βαθμών και δίκαια αισθάνεται υπερήφανη για την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στον κλασικό αθλητισμό.

Θυμίζουμε ότι σε αυτήν τη διοργάνωση η νικήτρια χώρα αναδεικνύεται μέσω βαθμολογίας και όχι από τις κατακτήσεις μεταλλίων, με την ιδιαιτερότητα ότι βαθμολογείται μόνο ένας αθλητής / αθλήτρια από κάθε χώρα (ο καλύτερος/η βέβαια), με τον πρώτο/πρώτη να παίρνει 8 βαθμούς, τον 2ο/2η 7, τον 3ο/3η 6 κ.ο.κ. Στην τελική βαθμολογία τής διοργάνωσης στο Μονακό, η Κύπρος συγκέντρωσε 127 βαθμούς, 16 περισσότερους από τη 2η Μάλτα και 23 από το 3ο Λουξεμβούργο. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι σχεδόν όλα τα παιδιά που συμμετείχαν ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών, με την Κύπρο να θριαμβεύει και στον τυπικό πίνακα των μεταλλίων, με 7 χρυσά, 7 ασημένια και 2 χάλκινα μετάλλια!!!

Ιδιαίτερη μνεία κάνουμε για τη γυναικεία ομάδα μας, η οποία «σάρωσε» στη διοργάνωση, κατακτώντας και τις 7 πρωτιές τής Κύπρου. Με συμμετοχές σε εννέα (9) αγωνίσματα οι δικές μας «πριγκίπισσες» κατέκτησαν 7 χρυσά, 1 αργυρό και 1 χάλκινο μετάλλια!!! Από την άλλη, η ομάδα ανδρών μάζεψε 6 ασημένια και 1 χάλκινο μετάλλια! Να σημειώσουμε πως η γυναικεία ομάδα μας στη σουηδική σκυταλοδρομία (4Χ100Χ200μΧ300Χ400μ.), η οποία σπάνια δημιουργείται, κατέγραψε νέα καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, με 2:07.28, αφήνοντας στην ιστορία τα 2:11,36 από τη διοργάνωση τού 2018 στο Λίχτενσταϊν.

Όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριές μας που αγωνίστηκαν στο Μονακό έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και τους αξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια, γιατί κράτησαν για μία ακόμα φορά περήφανα ψηλά τη σημαία τού κυπριακού στίβου. Συγχαρητήρια στον αρχηγό της κυπριακής αποστολής Φίλιο Χριστοδούλου και στους υπεύθυνους προπονητές στο Μονακό Σπύρο Σπύρου, Γιώργο Σκέντερ, Κυριάκο Αντωνίου και Γιώργο Μενελάου, στον φυσικοθεραπευτή μας Χρίστο Μίτα και βέβαια στους προσωπικούς προπονητές – προπονήτριες των 16 αθλητών και αθλητριών μας που κέρδισαν την πρωτιά! Καλή επιστροφή…

ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΓΩΝ: ΑΘΛΗΤΗΣ / ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΠΙΔ. Θ. ΒΑΘ.

ΑΝΔΡΕΣ

100μ.: Σταύρος Αυγουστίνου 10.75 (+0,5) 4ος 5

100μ.: Άλεξ Μπίτσι 10.94 (+0,5) 9ος –

200μ.: Άλεξ Μπίτσι 21.68 (+0.6) 2ος 7

200μ.: Σταύρος Αυγουστίνου 47.59 (+0.6) 20ος –

(ένιωσε ενοχλήσεις στην εκκίνηση και περπάτησε προς τον τερματισμό)

400μ.: Παύλος Νικολάου 46.75 pb 2ος 7

800μ.: Σταύρος Σπύρου 1:51.21 4ος 5

110μ. εμπόδια: Τάσος Βασιλείου 14.59 (+0.9) 2ος 7

400μ. εμπόδια: Τάσος Βασιλείου 53.59 2ος 7

400μ. εμπόδια: Θεοδόσης Αγγελή 54.66 5ος –

Επί κοντώ: Ανδρέας Καζαμίας 5,12μ. 2ος 7

Μήκος: Ανδρέας Μαχαλλεκίδης 7,33μ. (-0,9) 3ος 6

Σουηδική Σκυταλοδρομία 1:54.35 2οι 7

(Σταύρος Αυγουστίνου, Άλεξ Μπίτσι, Τάσος Βασιλείου, Παύλος Νικολάου)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

200μ.: Φίλιππα Φωτοπούλου 23.46 (-1,3) 1η 8

400μ.: Καλλιόπη Κουντούρη 53.64 1η 8

800μ.: Σταύρη Φιλίππου 2:05.33 1η 8

400μ. εμπόδια: Καλυψώ Σταύρου 59.47 1η 8

Ύψος: Στυλιάνα Ιωαννίδου 1,81μ. 2η 7

Επί κοντώ: Αντριάνα Παντελή 3,80μ. 1η 8

Μήκος: Φίλιππα Φωτοπούλου 6,48μ. (-0,7) 1η 8

Ακοντισμός: Ειρήνη Τζέιν Θεοδώρου 50,91μ. 3η 6

Σουηδική Σκυταλοδρομία 2:07.28 1ες 8

(Φίλιππα Φωτοπούλου, Ολίβια Φωτοπούλου, Καλυψώ Σταύρου, Καλλιόπη Κουντούρη) – κορυφαία επίδοση όλων των εποχών!

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(1) ΚΥΠΡΟΣ 127

(2) Μάλτα 111

(3) Λουξεμβούργο 104

(4) Μολδαβία 97

(5) Ισλανδία 78

(6) Μαυροβούνιο 50

(7) Μονακό 49

(8) Αρμενία 47

(9) Σαν Μαρίνο 43,5

(10) Γεωργία 43

(11) Αλβανία 42

(12) Αζερμπαϊτζάν 39,5

(13) Βόρεια Μακεδονία 35

(14) Ανδόρα 32

(15) Κόσοβο 23

ΠΡΩΤΗ ΠΕΝΤΑΔΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

ΧΩΡΑ ΧΡ. ΑΡ. ΧΑΛ. ΣΥΝ.

(1) ΚΥΠΡΟΣ 7 7 2 16

(2) Λουξεμβούργο 5 2 3 10

(3) Μάλτα 3 4 4 11

(4) Μαυροβούνιο 3 0 1 4

(5) Σαν Μαρίνο 2 1 0 3