ΑΠΟΕΛ: Τα ακούς και λες «πώς γίνεται...»

O ένας διακανονισμός διαδέχεται τον άλλο στον ΑΠΟΕΛ, με τις σχετικές ενημερώσεις να έχουν γίνει συνήθειο στο καθημερινό πρόγραμμα των γαλαζοκιτρίνων. Μεταξύ αυτών η ανακοίνωση, που εκδόθηκε μεσοβδόμαδα, ότι έγινε διευθέτηση των οφειλών του Γκιόργκι Κβιλιτάια, μέσω διακανονισμού. Και είναι για να τρελαίνεσαι ακόμη περισσότερο για τα όσα εγκληματικά λάθη έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα της Λευκωσίας. Μιλάμε για έναν παίκτη που αποχώρησε προ διετίας από τον Αρχάγγελο και τότε ο Πρόδρομος Πετρίδης με περίσσιο θράσος επιχειρούσε να κοντράρει την υψηλή πρόταση που κατατέθηκε στον Γεωργιανό επιθετικό από τον Άρη. Να τρελαίνεσαι, λέμε!

Απίστευτα πράγματα, τα οποία, έστω και αν ένας είναι ο κύριος υπεύθυνος, υπάρχουν και πολλοί συνυπεύθυνοι. Μεταξύ αυτών φυσικά και η νυν διοίκηση, που πιστώνεται τουλάχιστον ότι έδειξε πρόθεση να μαζέψει όσο γίνεται την κατάσταση. Και δεν εννοούμε όπως παλαιότερα, με ξεσπάσματα γεμάτα αδικαιολόγητη αυτοπεποίθηση ότι... θα τα καταφέρουμε, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αλλά προσπαθώντας να βρει πραγματικούς τρόπους που θα βγάλουν τον ΑΠΟΕΛ από το αδιέξοδο.

Δυστυχώς για τους γαλαζοκιτρίνους η κατάχρηση της υπερβολικής εξουσίας τα προηγούμενα χρόνια γύρισε μπούμερανγκ και για αυτό πλέον γίνεται μεγάλη μάχη για να σηκώσουν κεφάλι. Θα το κάνουν, έστω και αν πάρει χρόνο. Φτάνει όμως η λειτουργία που θα τεθεί από τη διοίκηση, όποια κι αν είναι αυτή, να είναι πλήρως διαχειρίσιμη και βασισμένη πάνω σε ένα πλάνο συνυφασμένο με την πραγματικότητα. Ως γνωστόν, προχωρά η συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα (σ.σ. την περασμένη Παρασκευή ανακοινώθηκε η κατ’ αρχήν συμφωνία), όμως τα όσα εγκλήματα έγιναν πρέπει να ειπωθούν, για να αποφευχθούν παρόμοιες ατασθαλίες στο μέλλον.