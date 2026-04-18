Δεν τέλειωσε η σεζόν

Συνέχεια στην 4η αγωνιστική για τον Άρη, ο οποίος στις 19:00 αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα στο στάδιο Αλφαμέγα. Οι πράσινοι ως τυπικά γηπεδούχοι θα ψάξουν επιστροφή στις επιτυχίες κόντρα σε μια ομάδα που διατηρεί το αήττητο με τον Λοσάδα στον πάγκο.

Ο Άρης έχει μείνει ουσιαστικά εκτός στόχων καθώς είναι στο -8 από την 4η θέση που υπό προϋποθέσεις οδηγεί στην Ευρώπη. Έτσι οι εναπομείναντες αγώνες προσφέρονται για ξεκαθάρισμα και πειστικές εμφανίσεις, ενόψει της νέας σεζόν. Το ερχόμενο Καλοκαίρι αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ομάδα της Λεμεσού, ωστόσο μέχρι τότε έχει να δώσει έξι σημαντικά παιχνίδια. Στην προσπάθειά της λοιπόν να… σταματήσει να είναι κομπάρσος, η νίκη είναι μονόδρομος στο αποψινό παιχνίδι.

Ο Λιάσος Λουκά ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του να χτίσουν στα καλά διαστήματα των τελευταίων αγώνων, να αυξήσουν το διάστημά τους και να χτυπήσουν το παιχνίδι για το τρίποντο. Το… ταμείο αργεί και έτσι ο Άρης καλείται να παλεύει για να δικαιώνει τις προσδοκίες της «πράσινης» οικογένειας. Όσον αφορά στο αγωνιστικό για το σημερινό παιχνίδι, δεν υπολογίζονται οι Κακόριν, Καλούλου και Νίκολιτς.