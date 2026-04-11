Ο κύκλος που έκλεισε για μερικούς στον Άρη και το ερωτηματικό με τους δανεισμούς

Η αγωνιστική σεζόν, παρόλο που δεν ολοκληρώθηκε, έχει… τελειώσει στον Άρη. Με -8 από την 4η θέση, δεν μπορεί να ελπίζει για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Έτσι είναι αντιληπτό πως η κουβέντα μεταφέρεται στην επόμενη μέρα.

Βασικά το πρώτο θέμα που πρέπει να κλείσει είναι αυτό του προπονητή. Ο Λιάσος Λουκά ήρθε για κάποιους μήνες αλλά παρόλο που δεν ήρθαν τα αποτελέσματα, η εικόνα δεν είναι κακή. Δεν μπορεί να γίνει λοιπόν πρόβλεψη.

Από εκεί και πέρα, λήγουν τα συμβόλαια των «πρωταθλητών» Βανά Άλβες, Κακόριν και Γκομίς, του Άντερσον Σίλβα αλλά και του Νίκολιτς. Κοινό σημείο των πρώτων τεσσάρων είναι πως έχουν τα χρονάκια τους και μάλλον έκλεισε ο κύκλος τους στον Άρη.

Από εκεί και πέρα, είναι οι περιπτώσεις των δανεικών. Πρόκειται για τους Γρηγόρη Κάστανο, Μακόσλαντ, Παζέ και του Κακουλλή (έτσι αναγράφεται στο έγκυρο transfermarkt). Για τους Κύπριους, δεν υπάρχει συζήτηση. Στον Άρη θα ήθελαν με… χίλια να παραμείνουν ενώ οι άλλοι δύο, έχουν δείξει καλά στοιχεία.