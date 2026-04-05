Λουκά: «Πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί – Κάποιοι θα πάρουν ευκαιρίες για να δούμε ποιοι αξίζουν»

Απογοητευμένος για τις χαμένες ευκαιρίες αλλά και την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ παρουσιάστηκε ο προπονητής του Άρη, Λιάσος Λουκά.

Αναλυτικά: «Έγινε ένα αρκετά καλό παιχνίδι, δυστυχώς για ακόμη μια φορά δεν μετουσιώσαμε την υπεροχή μας. Χωρίς την μεγάλη ευκαιρία, ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να σκοράρει. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καταιγιστικοί, ισοφαρίσαμε και ελέγξαμε πλήρως το παιχνίδι. Καταφέραμε να δώσουμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να σκοράρει και το έκανε με πέναλτι. Πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί και να μην είμαστε τόσο επιπόλαιοι. Τέτοια λάθη τιμωρούνται και εμείς το πληρώσαμε. Δεν έχω παράπονο από την προσπάθεια, κάποιες φορές χάνουμε μόνοι μας. Ευχαριστώ τον κόσμο για την στήριξη. Δυστυχώς η χρονιά δεν πάει όπως την ονειρεύτηκαν στην ομάδα, αλλά δεν είναι το τέλος του κόσμου. Έχουμε 8 παιχνίδια που πρέπει να παίξουμε για την ιστορία του Άρη. Από εδώ και μπρος κάποιοι ποδοσφαιριστές θα πάρουν ευκαιρίες για να δούμε ποιοι αξίζουν, θα ξεκινήσει να χτίζεται ο Άρης για τη νέα χρονιά».