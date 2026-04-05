Λουκά: «Πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί – Κάποιοι θα πάρουν ευκαιρίες για να δούμε ποιοι αξίζουν»

Λουκά: «Πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί – Κάποιοι θα πάρουν ευκαιρίες για να δούμε ποιοι αξίζουν»

Όσα δήλωσε ο Κύπριος τεχνικός

Απογοητευμένος για τις χαμένες ευκαιρίες αλλά και την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ παρουσιάστηκε ο προπονητής του Άρη, Λιάσος Λουκά.

Αναλυτικά: «Έγινε ένα αρκετά καλό παιχνίδι, δυστυχώς για ακόμη μια φορά δεν μετουσιώσαμε την υπεροχή μας. Χωρίς την μεγάλη ευκαιρία, ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να σκοράρει. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καταιγιστικοί, ισοφαρίσαμε και ελέγξαμε πλήρως το παιχνίδι. Καταφέραμε να δώσουμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να σκοράρει και το έκανε με πέναλτι. Πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί και να μην είμαστε τόσο επιπόλαιοι. Τέτοια λάθη τιμωρούνται και εμείς το πληρώσαμε. Δεν έχω παράπονο από την προσπάθεια, κάποιες φορές χάνουμε μόνοι μας. Ευχαριστώ τον κόσμο για την στήριξη. Δυστυχώς η χρονιά δεν πάει όπως την ονειρεύτηκαν στην ομάδα, αλλά δεν είναι το τέλος του κόσμου. Έχουμε 8 παιχνίδια που πρέπει να παίξουμε για την ιστορία του Άρη. Από εδώ και μπρος κάποιοι ποδοσφαιριστές θα πάρουν ευκαιρίες για να δούμε ποιοι αξίζουν, θα ξεκινήσει να χτίζεται ο Άρης για τη νέα χρονιά».

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

