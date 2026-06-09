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«Αν συμβούν αυτά στο Μουντιάλ, θα διακόψουμε τον αγώνα»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Αν συμβούν αυτά στο Μουντιάλ, θα διακόψουμε τον αγώνα»

Το Ιράν προειδοποιεί

Συγκεκριμένους όρους που αν παραβιαστούν θα αναγκάσουν το Ιράν να διακόψει το παιχνίδι που θα δίνει για το Παγκόσμιο Κύπελλο έθεσε ο Υπουργός αθλητισμού της χώρας, Αχμάντ Ντογιαμαλί.

«Εάν στα γήπεδα όπου αγωνιζόμαστε δούμε σημαία ή σύμβολο άλλο από εκείνο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ή αν ακουστούν συνθήματα που δεν συνάδουν με τους κανονισμούς, ο υπεύθυνος της ομάδας θα έχει την υποχρέωση να διακόψει τον αγώνα. Τότε, θα εναπόκειται στους διοργανωτές να αποκαταστήσουν την κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Ιράν θα πρέπει να δώσει όλα τα παιχνίδια του ομίλου του στις ΗΠΑ εκεί όπου θα ταξιδέψει την παραμονή του πρώτου αγώνα απέναντι στη Νέα Ζηλανδία (15/06).

«Η αποστολή της ομάδας θα μεταβεί στις ΗΠΑ με ναυλωμένη πτήση. Η ομάδα θα μετακινηθεί στην πόλη διεξαγωγής (Λος Άντζελες) μία ημέρα πριν από τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία και για τους δύο επόμενους αγώνες θα βρισκόμαστε εκεί δύο ημέρες πριν από τη σέντρα», ήταν τα λόγια του εκπροσώπου της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Αλαβί.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν είναι στον 7ο όμιλο με Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία και Αίγυπτο.

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