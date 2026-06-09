Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Αρμπελόα!

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί και επίσημα από το βράδυ της Τρίτης (09/06) ο Άλβαρο Αρμπελόα!

Η διοίκηση των «μερένχες» ανακοίνωσε πως ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ισπανό τεχνικό για τον τερματισμό της συνεργασίας τους, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στον σύλλογο σε μια δύσκολη περίοδο για την ομάδα.

Ο 43χρονος προπονητής ανέλαβε τις τύχες των Μαδριλένων τον περασμένο Γενάρη, αντικαθιστώντας τον Τσάμπι Αλόνσο σε μια κρίσιμη και προβληματική περίοδο για τον σύλλογο.

Στα 28 παιχνίδια που βρέθηκε στον πάγκο της «βασίλισσας», ο Αρμπελόα οδήγησε τον σύλλογο σε 18 νίκες, δύο ισοπαλίες και οκτώ ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.

Πλέον, άνοιξε και επίσημα ο δρόμος για την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στο «Μπερναμπέου», με την ανακοίνωση να αναμένεται εντός των επόμενων ωρών!