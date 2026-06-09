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Με το... αριστερό στο γρασίδι και πρόωρος αποκλεισμός στο Queen’s για τη Σάκκαρη

ΓΗΠΕΔΟ

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Με το... αριστερό στο γρασίδι και πρόωρος αποκλεισμός στο Queen’s για τη Σάκκαρη

Hττήθηκε στην πρεμιέρα του τουρνουά WTA 500 HSBC Championships

Με το... αριστερό ξεκίνησε τις φετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις της στο γρασίδι η Μαρία Σάκκαρη.

Μία εβδομάδα μετά την παρουσία της στο Roland Garros, εκεί όπου έφτασε μέχρι τη φάση των «32», η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε στην πρεμιέρα του WTA 500 HSBC Championships με 2-0 σετ (6-3, 6-3) από την Τατιάνα Μαρία μετά από 1 ώρα και 26 λεπτά αγώνα.

Η Σάκκαρη δεν μπόρεσε να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στην 38χρονη Γερμανίδα, Νο. 52 της παγκόσμιας κατάταξης και κάτοχο του τίτλου στο ιστορικό τουρνουά του Λονδίνου, χάνοντας τα πέντε από τα συνολικά εννέα σέρβις γκέιμς της.

Μια ήττα που αναμένεται να έχει μικρή επίδραση στο ranking της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, η οποία και αναμένεται να πέσει μερικές μόνο θέσεις από το Νο. 38 της παγκόσμιας κατάταξης.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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