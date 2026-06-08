Το «αντίο» του Κακουλλή στον Άρη

Ευχαρίστησε τον Άρη ο Ανδρόνικος Κακουλλής.

Ο Κύπριος επιθετικός αποχωρεί από την ομάδα της Λεμεσού καθώς επιστρέφει στην Ομόνοια, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο.

Αναλυτικά: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το οικοδόμημα του Άρη για τις στιγμές, τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε σε αυτή την μια σεζόν. Φεύγω με ευγνωμοσύνη και εκτίμηση για όσα ζήσαμε μαζί ακόμα και αν δεν ήταν η σεζόν που όλοι θέλαμε. Εύχομαι στην ομάδα υγεία, επιτυχίες και να πετύχει όλους τους στόχους της. Καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο για το μέλλον!»