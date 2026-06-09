Τα πέντε φιρμάνια για Σπόλιαριτς!

Ο Απόλλωνας χθες για πέμπτη φορά εξέδωσε ανακοίνωση που αφορά το μέλλον του Ντανίλο Σπόλιαριτς, που ανανέωσε την παρουσία του στο ρόστερ των γαλάζιων γι' άλλο έναν χρόνο, βάζοντας υπογραφή σε νέο αναθεωρημένο συμβόλαιο, οκτώ χρόνια μετά το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο που έκανε με την ομάδα της Λεμεσού.

Όντας προϊόν των ακαδημιών της ομάδας, ο Σπόλιαριτς ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τον Απόλλωνα, στις 4 Αυγούστου 2018, σε κοινό φιρμάνι τότε με άλλα τρία παιδιά των ακαδημιών (Κωνσταντίνο Παπαμιχαήλ, Ιωάννη Βασιλειάδη και Μιχάλη Γενεθλίου). Σχεδόν έναν χρόνο μετά και συγκεκριμένα στις 30 Ιουνίου 2019 ο Απόλλωνας ενημέρωσε για την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ντανίλο Σπόλιαριτς μέχρι το 2022. Ακολούθως, ο παίκτης δόθηκε δανεικός, αρχικά στην Ένωση (2019-20) κι έπειτα στη Ζεμπλίν Μιχαλόβτσε της Σλοβακίας (2020-21).

Προτού ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του, στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ο Ντανίλο Σπόλιαριτς περιλαμβανόταν σε μία τετράδα ποδοσφαιριστών που έβαλαν την υπογραφή τους σε νέο συμβόλαιο. Αυτό που αφορούσε τον ίδιο είχε ισχύ μέχρι το 2024. Έχοντας πλέον ωριμάσει και ποδοσφαιρικά και ηλικιακά, στις 11 Οκτωβρίου 2023 ο Ντανίλο Σπόλιαριτς πήρε ξανά το στυλό και έβαλε νέα υπογραφή σε συμβόλαιο με την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε και το οποίο τον κρατούσε στο Κολόσσι μέχρι το 2026, δηλαδή μέχρι το φινάλε της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

«Γέννημα-θρέμμα του συλλόγου»

Πλέον, μέσα από τις συζητήσεις που ακολούθησαν, ήρθε στο προσκήνιο νέα συμφωνία και έτσι Απόλλωνας και Σπόλιαριτς συνεχίζουν μαζί και τη νέα χρονιά. «Ο διεθνής Κύπριος μέσος αποτελεί γέννημα-θρέμμα του συλλόγου και μέλος της πρώτης ομάδας από το 2018, καταγράφοντας μέχρι σήμερα 140 συμμετοχές με την κυανόλευκη φανέλα σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Ντανίλο συνέβαλε σημαντικά στις επιτυχίες της ομάδας τα τελευταία χρόνια, συμμετέχοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της περιόδου 2021-22, ενώ αποτέλεσε μέλος των ομάδων που αγωνίστηκαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις» σημειώθηκε μεταξύ άλλων στη χθεσινή ανακοίνωση του Απόλλωνα.