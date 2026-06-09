ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα πέντε φιρμάνια για Σπόλιαριτς!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Τα πέντε φιρμάνια για Σπόλιαριτς!

Ο Απόλλωνας χθες για πέμπτη φορά εξέδωσε ανακοίνωση που αφορά το μέλλον του Ντανίλο Σπόλιαριτς, που ανανέωσε την παρουσία του στο ρόστερ των γαλάζιων γι' άλλο έναν χρόνο, βάζοντας υπογραφή σε νέο αναθεωρημένο συμβόλαιο, οκτώ χρόνια μετά το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο που έκανε με την ομάδα της Λεμεσού.

Όντας προϊόν των ακαδημιών της ομάδας, ο Σπόλιαριτς ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τον Απόλλωνα, στις 4 Αυγούστου 2018, σε κοινό φιρμάνι τότε με άλλα τρία παιδιά των ακαδημιών (Κωνσταντίνο Παπαμιχαήλ, Ιωάννη Βασιλειάδη και Μιχάλη Γενεθλίου). Σχεδόν έναν χρόνο μετά και συγκεκριμένα στις 30 Ιουνίου 2019 ο Απόλλωνας ενημέρωσε για την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ντανίλο Σπόλιαριτς μέχρι το 2022. Ακολούθως, ο παίκτης δόθηκε δανεικός, αρχικά στην Ένωση (2019-20) κι έπειτα στη Ζεμπλίν Μιχαλόβτσε της Σλοβακίας (2020-21).

Προτού ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του, στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ο Ντανίλο Σπόλιαριτς περιλαμβανόταν σε μία τετράδα ποδοσφαιριστών που έβαλαν την υπογραφή τους σε νέο συμβόλαιο. Αυτό που αφορούσε τον ίδιο είχε ισχύ μέχρι το 2024. Έχοντας πλέον ωριμάσει και ποδοσφαιρικά και ηλικιακά, στις 11 Οκτωβρίου 2023 ο Ντανίλο Σπόλιαριτς πήρε ξανά το στυλό και έβαλε νέα υπογραφή σε συμβόλαιο με την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε και το οποίο τον κρατούσε στο Κολόσσι μέχρι το 2026, δηλαδή μέχρι το φινάλε της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

«Γέννημα-θρέμμα του συλλόγου»

Πλέον, μέσα από τις συζητήσεις που ακολούθησαν, ήρθε στο προσκήνιο νέα συμφωνία και έτσι Απόλλωνας και Σπόλιαριτς συνεχίζουν μαζί και τη νέα χρονιά. «Ο διεθνής Κύπριος μέσος αποτελεί γέννημα-θρέμμα του συλλόγου και μέλος της πρώτης ομάδας από το 2018, καταγράφοντας μέχρι σήμερα 140 συμμετοχές με την κυανόλευκη φανέλα σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Ντανίλο συνέβαλε σημαντικά στις επιτυχίες της ομάδας τα τελευταία χρόνια, συμμετέχοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της περιόδου 2021-22, ενώ αποτέλεσε μέλος των ομάδων που αγωνίστηκαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις» σημειώθηκε μεταξύ άλλων στη χθεσινή ανακοίνωση του Απόλλωνα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η απόφαση του Τραμπ ενόψει του Game 4 των ΝΒΑ Finals

NBA

|

Category image

Με το... αριστερό στο γρασίδι και πρόωρος αποκλεισμός στο Queen’s για τη Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Τελικοί NCAA: Στη μάχη της διάκρισης 3 Κύπριοι!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Γιατί οι κεραυνοί και οι καταιγίδες τρομάζουν τη FIFA πριν τη σέντρα

Category image

Καταρτίστηκε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Ο τρίτος και το φαβορί!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πλήρης στο αριστερό άκρο

ΑΕΚ

|

Category image

Τα πέντε φιρμάνια για Σπόλιαριτς!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Υποτροπή ο Ρογκαβόπουλος, χάνει τους υπόλοιπους τελικούς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η «μαύρη λίστα» του Ζοζέ Μουρίνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Την τελευταία στιγμή για Ντόρσεϊ και Παπανικολάου στον τέταρτο τελικό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Για να γίνει «μπροστάρης» της… αναγέννησης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εκτός ο Ρογκαβόπουλος, θα το παλέψει ο Όσμαν, αμφίβολος ο Σλούκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κατήγγειλε τον Ολυμπιακό στον ΕΣΑΚΕ ο Παναθηναϊκός AKTOR

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Βραζιλιάνικη «τριάδα» στον εναρκτήριο αγώνα

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη