Η Ρεάλ έκανε πρόταση 150 εκατ. στην Ατλέτικο για Άλβαρες αλλά εισέπραξε αρνητική απάντηση!

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, έκανε πράξη την... προεκλογική υπόσχεσή του και προχώρησε σε μία αστρονομική πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η κίνηση του ισπανικού κολοσσού προκάλεσε αίσθηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς επρόκειτο για μία από τις μεγαλύτερες προσφορές στην ιστορία του συλλόγου. Ωστόσο, οι «ροχιμπλάνκος» δεν μπήκαν καν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, απορρίπτοντας άμεσα την πρόταση.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η Ατλέτικο ευχαρίστησε τη Ρεάλ για την προσφορά, αναγνώρισε τις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο συλλόγων, αλλά ξεκαθάρισε ότι παραπέμπει στη ρήτρα αποδέσμευσης του Αργεντινού επιθετικού, δείχνοντας πως δεν προτίθεται να τον παραχωρήσει με κανένα άλλο ποσό.

Η εξέλιξη αυτή ανεβάζει κατακόρυφα το ενδιαφέρον γύρω από το μέλλον του Άλβαρες, με τη Ρεάλ να δέχεται ένα ηχηρό «όχι» σε μία μεταγραφική υπόθεση που ήδη μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην Ισπανία.