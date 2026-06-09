ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υποτροπή ο Ρογκαβόπουλος, χάνει τους υπόλοιπους τελικούς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Υποτροπή ο Ρογκαβόπουλος, χάνει τους υπόλοιπους τελικούς

Υποβλήθηκε σε εξετάσεις που έδειξαν υποτροπή του τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε

Σημαντικό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό ενόψει της συνέχειας των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό αποτελεί ο τραυματισμός του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (09/06) στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» έδειξαν υποτροπή της πελματιαίας απονευρωσίτιδας στο αριστερό πόδι, πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε ήδη το τελευταίο διάστημα.

Ο διεθνής φόργουορντ είχε αγωνιστεί τόσο στον δεύτερο όσο και στον τρίτο τελικό κάνοντας ένεση για να περιορίσει τους πόνους, ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώθηκε στο Game 3 του ΣΕΦ.

Ως εκ τούτου θεωρείται βέβαιο ότι δεν θα αγωνιστεί στη συνέχεια της σειράς των τελικών.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η απόφαση του Τραμπ ενόψει του Game 4 των ΝΒΑ Finals

NBA

|

Category image

Με το... αριστερό στο γρασίδι και πρόωρος αποκλεισμός στο Queen’s για τη Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Τελικοί NCAA: Στη μάχη της διάκρισης 3 Κύπριοι!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Γιατί οι κεραυνοί και οι καταιγίδες τρομάζουν τη FIFA πριν τη σέντρα

Category image

Καταρτίστηκε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Ο τρίτος και το φαβορί!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πλήρης στο αριστερό άκρο

ΑΕΚ

|

Category image

Τα πέντε φιρμάνια για Σπόλιαριτς!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Υποτροπή ο Ρογκαβόπουλος, χάνει τους υπόλοιπους τελικούς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η «μαύρη λίστα» του Ζοζέ Μουρίνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Την τελευταία στιγμή για Ντόρσεϊ και Παπανικολάου στον τέταρτο τελικό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Για να γίνει «μπροστάρης» της… αναγέννησης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εκτός ο Ρογκαβόπουλος, θα το παλέψει ο Όσμαν, αμφίβολος ο Σλούκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κατήγγειλε τον Ολυμπιακό στον ΕΣΑΚΕ ο Παναθηναϊκός AKTOR

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Βραζιλιάνικη «τριάδα» στον εναρκτήριο αγώνα

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη