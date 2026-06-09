Υποτροπή ο Ρογκαβόπουλος, χάνει τους υπόλοιπους τελικούς

Σημαντικό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό ενόψει της συνέχειας των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό αποτελεί ο τραυματισμός του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (09/06) στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» έδειξαν υποτροπή της πελματιαίας απονευρωσίτιδας στο αριστερό πόδι, πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε ήδη το τελευταίο διάστημα.

Ο διεθνής φόργουορντ είχε αγωνιστεί τόσο στον δεύτερο όσο και στον τρίτο τελικό κάνοντας ένεση για να περιορίσει τους πόνους, ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώθηκε στο Game 3 του ΣΕΦ.

Ως εκ τούτου θεωρείται βέβαιο ότι δεν θα αγωνιστεί στη συνέχεια της σειράς των τελικών.