Η «μαύρη λίστα» του Ζοζέ Μουρίνιο

Αυτή την Τρίτη, πολλά ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Ρεάλ Μαδρίτης θα ανακοινώσει σήμερα επίσημα την επιστροφή του Ζοζέ Μουρίνιο μέσω δελτίου Τύπου.

Αυτό δεν αποτελεί ακριβώς έκπληξη, καθώς ο Φλορεντίνο Πέρεθ το είχε προαναγγείλει, τόσο στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας αλλά και στη συνέχεια, μετά την επανεκλογή του ως πρόεδρος.

Ο Πορτογάλος προπονητής θα ξεκινήσει μια νέα περιπέτεια στην ισπανική πρωτεύουσα με μια νέα ομάδα παικτών, έχοντας προηγουμένως προπονήσει τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Καρίμ Μπενζεμά. Αυτή τη φορά, θα συνεργαστεί με τους Κιλιάν Μπαπέ, Βινίσιους Τζούνιορ και Τζουντ Μπέλινγχαμ.

Ο «Ειδικός» θα συνεργαστεί επίσης με τους Ιμπραχίμα Κονατέ και Ντένζελ Ντάμφρις, οι οποίοι θα ενισχύσουν την άμυνα. Αυτή η περιοχή θεωρείται αδύναμο σημείο για τους «Μπλάνκος», σύμφωνα με τον Μουρίνιο ο οποίος περιμένει επίσης ενίσχυση στη θέση του αριστερού μπακ.

Ο Ρικάρντο Καλαφιόρι (Άρσεναλ) είναι η μεταγραφή των ονείρων του γι΄ αυτή τη θέση, ενώ ο πολυσχιδής Γιόσκο Γκβάρντιολ (Μάντσεστερ Σίτι) παρακολουθείται επίσης.

Στη μεσαία γραμμή αναμένονται ένας ή δύο παίκτες. Μέχρι τώρα έχουν αναφερθεί τα ονόματα των Μπερνάρντο Σίλβα (ελεύθερος), Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν), Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν), Έντσο Φερνάντες (Τσέλσι) και Νίκο Πας (Κόμο).

Ως προς την επίθεση, οι Μίκαελ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου) και Χούλιαν Άλβαρες (Ατλέτικο Μαδρίτης) είναι οι στόχοι. Ένας από αυτούς μπορεί να είναι η μεταγραφή των 150 εκατομμυρίων ευρώ που υποσχέθηκε ο Πέρεθ κατά τη διάρκεια των εκλογών.

Χθες, η El Desmarque αποκάλυψε ότι αυτή η τεράστια μεταγραφή θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις σε ορισμένους παίκτες της ομάδας, οι οποίοι θα μπορούσαν να «θυσιαστούν».

Σήμερα, υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των παικτών που θα μπορούσαν να φύγουν. Το Radio Marca ανέφερε ότι ο Μουρίνιο έχει ήδη μια μαύρη λίστα με παίκτες που δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει και για τους οποίους η πόρτα της εξόδου είναι ανοιχτή.

Ανάμεσά τους ο Φράνκο Μασταντουόνο, αφού ο Αργεντινός δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει στην πρώτη του σεζόν και ο δανεισμός είναι η επιλογή που όλοι εξετάζουν, με την Βιγιαρεάλ να έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Οι Φραν Γκαρθία, Ραούλ Ασένσιο και Ντάνι Θεμπάγιος, ο οποίος κατευθύνεται στον Άγιαξ, βρίσκονται επίσης στη λίστα, όπως επίσης οι Εντουάρντο Καμαβινγκά και Ροντρίγκο, με τον Βραζιλιάνο να είναι τραυματίας κι εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.