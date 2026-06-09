Καταρτίστηκε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ενημέρωση από την ομάδα της Λεμεσού
Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου της ΑΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει πως σε σημερινή του συνεδρία καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Α’ Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Γεωργίου
Β’ Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Σωτηρίου
Γενικός Γραμματέας: Κυριάκος Αττικουρής
Βοηθός Γεν. Γραμματέας: Άδωνης Μεσιήτης
Ταμίας: Λεωνίδας Ελισσαίου
Βοηθός Ταμίας: Δαμιανός Ιωάννου
Μέλος: Σταύρος Χαραλάμπους
Μέλος: Ανδρέας Ιωάννου
Μέλος: Γεώργιος Γεωργίου
Μέλος: Θάνος Θωμά
Μέλος: Παναγιώτης Πουλλής
Επιλαχόντες:
Ανδρέας Παππούς, Δημήτρης Αγησιλάου, Μιχάλης Λοϊζίδης, Οδυσσέας Οδυσσέως, Ανδρέας Θρασυβούλου, Παύλος Σάββα, Πέτρος Γαρπόζης, Χρηστάκης Κολιανδρής
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί για ακόμα μια φορά όλα τα μέλη του Σωματείου για την καθολική εμπιστοσύνη και στήριξη, και καλεί άπαντες σε συσπείρωση ενόψει της νέας εποχής που ανατέλλει για την Αθλητική Ένωση Λεμεσού.