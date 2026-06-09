ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλήρης στο αριστερό άκρο

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Πλήρης στο αριστερό άκρο

Αυτό που αναμενόταν έγινε χθες με την ανακοίνωση της τέταρτης μεταγραφικής κίνησης της ΑΕΚ, που είναι ο 27χρονος (11/12/98) διεθνής αριστερός ακραίος μπακ, Κώστας Πηλέας.

Ο ποδοσφαιριστής πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του, διάρκειας δύο χρόνων.

Ο Πηλέας ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Arsenal (23 συμμετοχές, ένα γκολ) και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ανόρθωση (14 συμμετοχές), στον Ερμή (16 συμμετοχές), στον Εθνικό Άχνας (31 συμμετοχές), στον Άρη (22 συμμετοχές) και στον Πανσερραϊκό (24 συμμετοχές, δύο γκολ), ενώ τα δύο τελευταία χρόνια ήταν στην Πάφος F.C. καταγράφοντας 65 συμμετοχές κι ένα γκολ. Με την Εθνική Ανδρών Κύπρου αγωνίστηκε σε 17 παιχνίδια, πετυχαίνοντας ένα γκολ. Η ΑΕΚ παρουσιάζεται πλέον πλήρης στο αριστερό άκρο της άμυνας, αφού εκτός από τον Πηλέα υπάρχουν και οι Γκουρφίνγκελ, Χάιρο και Σαμπορίτ. 

Ο Κ. Πηλέας είναι η τέταρτη μεταγραφική προσθήκη των Λαρνακέων κατά την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, αφού προηγήθηκαν οι περιπτώσεις των Αντερέγκεν, Μούφτιτς και Άδωνη (ανακοινώθηκε η καταρχήν συμφωνία μαζί του). Η ΑΕΚ είναι κοντά και στον Ιβάν Πάνκοφ. Στο μεταξύ, η κλεψύδρα άρχισε να μετρά αντίστροφα για το θέμα προπονητή στην ΑΕΚ.

Δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν (23/6), ο Τσάβι Ρόκα εντείνει τις επαφές του, προκειμένου να πετύχει συμφωνία με τον εκλεκτό του.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η απόφαση του Τραμπ ενόψει του Game 4 των ΝΒΑ Finals

NBA

|

Category image

Με το... αριστερό στο γρασίδι και πρόωρος αποκλεισμός στο Queen’s για τη Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Τελικοί NCAA: Στη μάχη της διάκρισης 3 Κύπριοι!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Γιατί οι κεραυνοί και οι καταιγίδες τρομάζουν τη FIFA πριν τη σέντρα

Category image

Καταρτίστηκε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Ο τρίτος και το φαβορί!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πλήρης στο αριστερό άκρο

ΑΕΚ

|

Category image

Τα πέντε φιρμάνια για Σπόλιαριτς!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Υποτροπή ο Ρογκαβόπουλος, χάνει τους υπόλοιπους τελικούς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η «μαύρη λίστα» του Ζοζέ Μουρίνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Την τελευταία στιγμή για Ντόρσεϊ και Παπανικολάου στον τέταρτο τελικό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Για να γίνει «μπροστάρης» της… αναγέννησης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εκτός ο Ρογκαβόπουλος, θα το παλέψει ο Όσμαν, αμφίβολος ο Σλούκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κατήγγειλε τον Ολυμπιακό στον ΕΣΑΚΕ ο Παναθηναϊκός AKTOR

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Βραζιλιάνικη «τριάδα» στον εναρκτήριο αγώνα

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη