Ο ποδοσφαιριστής πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του, διάρκειας δύο χρόνων.

Ο Πηλέας ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Arsenal (23 συμμετοχές, ένα γκολ) και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ανόρθωση (14 συμμετοχές), στον Ερμή (16 συμμετοχές), στον Εθνικό Άχνας (31 συμμετοχές), στον Άρη (22 συμμετοχές) και στον Πανσερραϊκό (24 συμμετοχές, δύο γκολ), ενώ τα δύο τελευταία χρόνια ήταν στην Πάφος F.C. καταγράφοντας 65 συμμετοχές κι ένα γκολ. Με την Εθνική Ανδρών Κύπρου αγωνίστηκε σε 17 παιχνίδια, πετυχαίνοντας ένα γκολ. Η ΑΕΚ παρουσιάζεται πλέον πλήρης στο αριστερό άκρο της άμυνας, αφού εκτός από τον Πηλέα υπάρχουν και οι Γκουρφίνγκελ, Χάιρο και Σαμπορίτ.

Ο Κ. Πηλέας είναι η τέταρτη μεταγραφική προσθήκη των Λαρνακέων κατά την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, αφού προηγήθηκαν οι περιπτώσεις των Αντερέγκεν, Μούφτιτς και Άδωνη (ανακοινώθηκε η καταρχήν συμφωνία μαζί του). Η ΑΕΚ είναι κοντά και στον Ιβάν Πάνκοφ. Στο μεταξύ, η κλεψύδρα άρχισε να μετρά αντίστροφα για το θέμα προπονητή στην ΑΕΚ.

Δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν (23/6), ο Τσάβι Ρόκα εντείνει τις επαφές του, προκειμένου να πετύχει συμφωνία με τον εκλεκτό του.