Η θέση της Ομόνοιας για το μπλοκ των Σουηδών!

Όπως διαβάσατε νωρίτερα, η ΑΪΚ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας τονίζει πως ο Άρης δεν είχε δικαίωμα να πουλήσει τον Κακουλλή.

Στην Ομόνοια δεν εκφράζεται ανησυχία επί τούτου και θεωρείται ότι είναι τυπικό θέμα, μεταξύ της ΑΪΚ και του Άρη. Εξάλλου, γι’ αυτό οι πράσινοι είχαν ανακοινώσει κατ’ αρχήν συμφωνία με τον παίκτη, ώστε να είναι τα πάντα ξεκάθαρα.