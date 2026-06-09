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Ο τρίτος και το φαβορί!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο τρίτος και το φαβορί!

Μετά την οριστικοποίηση του θέματος με τον προπονητή και την παραμονή στον πάγκο του Ρικάρντο Σα Πίντο, στην Πάφος FC θα μπουν σε τροχιά διεκπεραίωσης των υπόλοιπων θεμάτων που άπτονται του προγραμματισμού. Μέχρις στιγμής από τους κυπελλούχους έχει ανακοινωθεί ότι θα ενταχθεί στο ρόστερ τους ο Χαράλαμπος Κυριακίδης.

Ο Κύπριος τερματοφύλακας θα πλαισιώσει τον Τζέι Γκόρτερ, ο οποίος συμπλήρωσε έναν χρόνο στην ομάδα της Πάφου, με την οποία δεσμεύεται συμβόλαιο μέχρι το 2028. Έτσι, οι ιθύνοντες του προγραμματισμού ψάχνουν τον τρίτο με τον οποίο θα κλείσει η τριάδα. Θέση βασικού φαίνεται ότι θα έχει ο Γκόρτερ που στην αρχή της περασμένης χρονιάς δεν είχε αυτό τον ρόλο, όμως με την πάροδο του χρόνου τον απέκτησε. Εξάλλου, είναι ο μοναδικός από το περσινό γκρουπ τερματοφυλάκων που συνεχίζει, μετά την αποχώρηση του Νεόφυτου Μιχαήλ και του Αθανάσιου Παπαδούδη.

Ο 26χρονος Ολλανδός στην πρώτη χρονιά παρουσίας του στην Πάφος FC κατέγραψε 16 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, τρεις στο κύπελλο και δύο στο Champions League. Όσον αφορά τον τρίτο της παρέας, το μοναδικό όνομα που έχει δει το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής είναι αυτό του 23χρονου πορτιέρο της Ουντινέζε, Ράζβαν Σάβα.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

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