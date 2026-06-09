Άρης για Κακουλλή: «Τελειώνει τέλος της βδομάδας»

Ο Κώστας Παπαδόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» τονίζοντας:

«Υπάρχει διαδικαστικό θέμα το οποίο θα επιλυθεί μέχρι το τέλος της βδομάδας θα τακτοποιηθεί. Εμείς δεν βγάλαμε ανακοίνωση. Είναι μια λεπτομέρεια όχι οικονομική η οποία θα τακτοποιηθεί. Υπάρχει προφορική συμφωνία με την Ομόνοια. Εμείς θα πάρουμε οικονομικά ανταλλάγματα, ο παίκτης ήθελε να πάει δεν θέλαμε να σταθούμε εμπόδιο».

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