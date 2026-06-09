Η απόφαση του Τραμπ ενόψει του Game 4 των ΝΒΑ Finals

Επεισοδιακή ήταν η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο «Madison Square Garden» για τον τρίτο τελικό του ΝΒΑ ανάμεσα σε Νικς και Σπερς, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αποδοκιμάζεται έντονα από τους οπαδούς.

Λίγες ώρες μετά το break του οργανισμού του Σαν Αντόνιο για το 2-1 στη σειρά, ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος, Σαμς Σαράνια, αποκάλυψε μέσω των social media την πρόθεση του προέδρου των ΗΠΑ για το αν θα παρευρεθεί στο Game 4 των τελικών.

Συγκεκριμένα όπως ξεκαθάρισε ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα δώσει το «παρών» στα επίσημα του γηπέδου των Νικς στον τέταρτο παιχνίδι της σειράς, λόγω κάποιων σημαντικών υποχρεώσεων που έχει.