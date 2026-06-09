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ΑΪΚ: «Ο Άρης δεν είχε δικαίωμα να πουλήσει τον Κακουλλή»

ΓΗΠΕΔΟ

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ΑΪΚ: «Ο Άρης δεν είχε δικαίωμα να πουλήσει τον Κακουλλή»

Ανακοίνωση από την σουηδική ομάδα με αφορμή την μεταγραφή του Αντρόνικου Κακουλλή από τον Άρη στην Ομόνοια

Οι Σουηδοί υποστηρίζουν πως ο διεθνής φορ δεν μπορούσε να πάρει μεταγραφή από την ομάδα της Λεμεσού στους πράσινους της Λευκωσίας. 

Αναλυτικά:

Η AIK Fotboll ενημερώθηκε για δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η κυπριακή ομάδα AC Omonia Nicosia φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με την Aris Limassol FC για τη μόνιμη μεταγραφή του Ανδρόνικου Κακουλλή, ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα της Λεμεσού ως δανεικός από την AIK. Η AIK Fotboll επιθυμεί να τονίσει κατηγορηματικά ότι η Aris Limassol FC δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή σε άλλη ομάδα, καθώς ο παίκτης εξακολουθεί να αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού.

«Είμαστε ιδιαίτερα έκπληκτοι από τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή εξακολουθούν να ανήκουν σε εμάς και καμία ομάδα δεν μπορεί να αποκτήσει έναν παίκτη από σύλλογο στον οποίο είναι δανεικός, εκτός εάν έχει προηγουμένως ολοκληρωθεί η μόνιμη μεταγραφή του», δήλωσε ο επικεφαλής προσλήψεων της AIK Fotboll, Μίικα Τάκκουλα.

Ο Ανδρόνικος Κακουλλής παραχωρήθηκε δανεικός στην Aris Limassol FC στις 22 Ιουλίου 2025. Ο δανεισμός έχει διάρκεια έως τις 9 Ιουλίου 2026 και περιλαμβάνει όρους οι οποίοι, εφόσον εκπληρωθούν, θα οδηγήσουν σε μόνιμη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή. Μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί και η AIK Fotboll θα ενημερώσει επίσημα σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στο ισχύον καθεστώς του δανεισμού.

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