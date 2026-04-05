Για το άλμα και βλέπουμε...

Είναι αλήθεια και το παραδέχονται εξάλλου και οι άνθρωποι του Άρη ότι ο στόχος για εξασφάλιση μίας θέσης που οδηγεί στην Ευρώπη είναι απομακρυσμένος, από τη στιγμή που η ομάδα της Λεμεσού είναι στο έκτο σκαλοπάτι της βαθμολογίας με 44 βαθμούς, δέκα πίσω από την τρίτη θέση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η «Ελαφρά Ταξιαρχία» θα παρουσιαστεί αδιάφορη στο υπόλοιπο της σεζόν, αφού θέλει να μαζέψει όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται στους επόμενους αγώνες, για να ολοκληρώσει όσο πιο ψηλά γίνεται την φετινή περίοδο. Αρχής γενομένης από την σημερινή (17:00) έξοδο στο ΓΣΠ απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, την ομάδα που βρίσκεται πιο κοντά της στη βαθμολογία, με διαφορά ενός βαθμού (44-45).

Κάνοντας το άλμα στην 5η θέση, ο Άρης θα ευελπιστεί η συνέχεια της β’ φάσης και τα αποτελέσματα των υπόλοιπων να του δώσουν την ευκαιρία να πλησιάσει, για να κυνηγήσει τις λίγες ελπίδες που του απομένουν για να ανέλθει. Ο Λιάσος Λουκά δεν θα υπολογίζει στις υπηρεσίες των Νίκολιτς και Kαλούλου. Στα θετικά η επιστροφή των Σανέ, Γκόλτσον και Κακουλλή που εξέτισαν την ποινή της τιμωρίας τους.