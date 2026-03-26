Κ. Παπαδόπουλος: «Ακόμα και αν δεν υπάρχουν ελπίδες, παίζουμε για τη φανέλα την ομάδα μας»

Στον ΣΠΟΡ FM 95 για όλα τα τρέχοντα θέματα του Άρη μιλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της «ελαφράς ταξιαρχίας Κώστας Παπαδόπουλος. Αναλυτικα:

Για το ρεπό και τις απουσίες: «Από σήμερα πήραν ρεπό οι ποδοσφαιριστές και επιστρέφουν την Δευτέρα. Απουσιάζουν οι Κάστανος, Κακουλλής, Χάμπος, Κορέια, Θεοδωσίου. Ο Ακάμπα κλήθηκε επίσης αλλά είχε ένα θέμα με την βίζα του, το οποίο δεν έχει διευθετηθεί».

Για την ισοπαλία απέναντι στην Ομόνοια: «Για τον ένα βαθμό δεν λέει πολλά πράγματα γιατί στη θέση που είμαστε χρειαζόμαστε μόνο νίκες. Το τελευταία διάστημα η ομάδα έχει ανεβεί σημαντικά στην απόδοση της. Είναι σημαντικό που βγάλαμε αντίδραση κόντρα στην Ομόνοια»

Για τον στόχο του ευρωπαϊκού εισιτηρίου: «Είναι πολύ δύσκολο, βλέπουμε τη βαθμολογία. Είμαστε στο -10 από την απόσταση της 3ης θέσης. Ακόμα και αν δεν υπάρχουν ελπίδες, παίζουμε για τη φανέλα την ομάδα μας».

Για τον επόμενο αγώνα με ΑΠΟΕΛ: «Ένα ακόμη ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως είναι όλα στη συνέχεια. Οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να παλεύουμε σε όλα τα παιχνίδια. Ελπίζουμε το ανέβασμα της ομάδας να έχει αντίκρισμα στη βαθμολογία».

Για τον Λιάσο Λούκα: «Τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ο προπονητής της ομάδας. Το μόνο που μας απασχολεί είναι να ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σεζόν».

Για τα συμβόλαια που λήγουν: «Όλα θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα, με το τέλος της σεζόν».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Ο Νικόλιτς είναι εκτός, έχει αρκετές πιθανότητες να είναι έτοιμος στο β γύρο των πλέι οφ. Τέλος είναι η σεζόν για τον Καλούλου».

Για τον Κάστανο: «Έχει αποκτηθεί υπό τη μορφή δανεισμού για έξι μήνες, διατηρεί συμβόλαιο με την ομάδα του».

Για το πρωτάθλημα: «Η Ομόνοια έχει τον πρώτο λόγο, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξεγράψει ΑΕΚ, Απόλλων ακόμα και την Πάφο. Πιστεύω θα είναι εννέα συναρπαστικές αγωνιστικές. Είναι ρευστά τα δεδομένα ακόμα και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια».