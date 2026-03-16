Το πρόγραμμα του Άρη στα πλέι οφ

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος καθορίστηκε το πλήρες πρόγραμμα των πλέι οφ για τον Άρη, που όπως έγινε γνωστό από την Κυριακή, θα κάνει αρχή εντός έδρας με την Ομόνοια. Τη 2η αγωνιστική παίζει στο ΓΣΠ με τον ΑΠΟΕΛ, ενώ στο φινάλε υποδέχεται την ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα των πλέι οφ:

1η αγωνιστική:

Άρης - Ομόνοια

2η αγωνιστική:

ΑΠΟΕΛ - Άρης

3η αγωνιστική:

Άρης - Πάφος

4η αγωνιστική:

Άρης – Απόλλων

5η αγωνιστική:

ΑΕΚ - Άρης

6η αγωνιστική:

Ομόνοια - Άρης

7η αγωνιστική:

Άρης - ΑΠΟΕΛ

8η αγωνιστική:

Πάφος - Άρης

9η αγωνιστική:

Απόλλων – Άρης

10η αγωνιστική:

Άρης - ΑΕΚ