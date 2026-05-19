«Δεμένος» στον Άρη ο Κακουλλής

Ο διεθνής επιθετικός, ο οποίος επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι στην Κύπρο για λογαριασμό της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», διατηρεί συμβόλαιο με την ομάδα για άλλα δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Κώστας Παπαδόπουλος στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι», ο Κακουλλής έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο με την ομάδα.

Θυμίζουμε πως ο Άρης, όταν ανακοίνωσε την απόκτησή του από την ΑΪΚ, έκανε λόγο για τριετές συμβόλαιο ενώ οι Σουηδοί για δανεισμό του.

Ο Ε.Τ της ομάδας ξεκαθάρισε λοιπόν πως ο Κακουλλής έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο με την ομάδα της Λεμεσού.