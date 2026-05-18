Εξέλιξη με Νίκολιτς!

Παραμένει στον Άρη τουλάχιστον μέχρι το 2028 ο Σέρβος μέσος.

Η ανακοίνωση της ομάδας της Λεμεσού:

Επέκταση συνεργασίας με Νίκολιτς

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας του με τον Βέλικο Νίκολιτς για ακόμη δύο χρόνια.Με την ομάδα μας ο Σέρβος μέσος κατέκτησε το Σούπερ Καπ το 2023, ενώ κατέγραψε συνολικά 80 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 7 γκολ και μοιράζοντας 8 ασίστ. Ευχόμαστε στον Νίκολιτς κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας.