Εξέλιξη με Νίκολιτς!
Ανακοίνωση από την «Ελαφρά Ταξιαρχία» για τον Βέλικο Νίκολιτς
Παραμένει στον Άρη τουλάχιστον μέχρι το 2028 ο Σέρβος μέσος.
Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας του με τον Βέλικο Νίκολιτς για ακόμη δύο χρόνια.Με την ομάδα μας ο Σέρβος μέσος κατέκτησε το Σούπερ Καπ το 2023, ενώ κατέγραψε συνολικά 80 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 7 γκολ και μοιράζοντας 8 ασίστ. Ευχόμαστε στον Νίκολιτς κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας.