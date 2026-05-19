Τέλος ο Σωφρονίου από τον Άρη

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει ότι με το πέρας της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου ολοκληρώνεται η συνεργασία του με τον τερματοφύλακα Λένο Σωφρονίου.

Ο 31χρονος τερματοφύλακας αποτέλεσε σημείο αναφοράς και σύμβολο σταθερότητας για τον Άρη, όντας ο μακροβιότερος ποδοσφαιριστής στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου. Αγωνίστηκε στην ομάδα μας τα τελευταία επτά χρόνια, ξεκινώντας από τη Β΄ κατηγορία τη σεζόν 2019-20.

Έζησε από πρώτο χέρι τη μεταμόρφωση και τη μετάβαση της ομάδας στη νέα εποχή, κερδίζοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων. Παρότι με τη φανέλα του Άρη κατέγραψε 29 συμμετοχές, για αρκετά χρόνια συγκαταλεγόταν μεταξύ των αρχηγών της ομάδας.

Ευχαριστούμε τον Λένο για την πολυετή προσφορά και την αφοσίωση του στον Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής του.