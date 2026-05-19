Τέλος ο Σωφρονίου από τον Άρη

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει ότι με το πέρας της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου ολοκληρώνεται η συνεργασία του με τον τερματοφύλακα Λένο Σωφρονίου.

Ο 31χρονος τερματοφύλακας αποτέλεσε σημείο αναφοράς και σύμβολο σταθερότητας για τον Άρη, όντας ο μακροβιότερος ποδοσφαιριστής στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου. Αγωνίστηκε στην ομάδα μας τα τελευταία επτά χρόνια, ξεκινώντας από τη Β΄ κατηγορία τη σεζόν 2019-20.

Έζησε από πρώτο χέρι τη μεταμόρφωση και τη μετάβαση της ομάδας στη νέα εποχή, κερδίζοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων. Παρότι με τη φανέλα του Άρη κατέγραψε 29 συμμετοχές, για αρκετά χρόνια συγκαταλεγόταν μεταξύ των αρχηγών της ομάδας.

Ευχαριστούμε τον Λένο για την πολυετή προσφορά και την αφοσίωση του στον Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής του.

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

