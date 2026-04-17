Στις 22 Απριλίου το μονοήμερο Τουρνουά Παλαιμάχων ΚΟΠ

Την ερχόμενη Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 θα διοργανωθεί το μονοήμερο τουρνουά παλαιμάχων ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Το τουρνουά διοργανώνεται μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων Κοινωνικής Ευθύνης της Ομοσπονδίας.

Σε συνεργασία με ομάδες παλαίμαχων ποδοσφαιριστών και μετά από επαφές που έγιναν τους τελευταίους μήνες, ενδιαφέρον για συμμετοχή εκδηλώθηκε από τέσσερις ομάδες και το τουρνουά θα διεξαχθεί στη Λευκωσία.

Μετά από κλήρωση, στην ημιτελική φάση θα διεξαχθούν οι ακόλουθοι αγώνες:

Στάδιο ΑΟΛ Λακατάμιας / 16:00

Π.Ο. Παλαιμάχων Λευκωσίας - Παλαίμαχοι ΕΝΠ & Ελεύθερης Αμμοχώστου

Στάδιο ΕΝ ΘΟΪ Λακατάμιας / 16:00

FC Veterans - Παλαίμαχοι Ακρίτα Χλώρακας

Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 60 λεπτά (2Χ30). Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, για την ανάδειξη του νικητή αμέσως μετά τη λήξη του κανονικού αγώνα θα ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι.

Οι νικήτριες ομάδες της ημιτελικής φάσης, θα αγωνιστούν στον τελικό που θα γίνει στο Στάδιο ΕΝ ΘΟΪ Λακατάμιας και ώρα 18:00.

Είσοδος ελεύθερη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Η ομάδα με τους παλαίμαχους του Ακρίτα Χλώρακας.