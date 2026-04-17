Σεζόν των ρεκόρ και της ευρωπαϊκής καθιέρωσης για την ΑΕΚ!

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή της πορεία στο Conference League φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά, πραγματοποιώντας μια ιδιαίτερα αξιόλογη και ανταγωνιστική παρουσία. Παρά την ήττα με 3-0 στη Μαδρίτη από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, η ομάδα προσπάθησε στη ρεβάνς να πετύχει μια μεγάλη ανατροπή, ωστόσο το γκολ του Ίσι Παλαθόν έβαλε τέλος στις ελπίδες πρόκρισης με την Ένωση να κερδίζει 3-1 και να φεύγει από τη διοργάνωση με ψηλά το κεφάλι.

Η φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ πέρα από επιτυχημένη καταφέρεται επίσης και ως μία από τις πιο παραγωγικές και ιστορικές στην ιστορία του συλλόγου. Η Ένωση έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Europa Conference League, όμως πέρα από την αγωνιστική της διαδρομή, άφησε πίσω της μια σειρά από ρεκόρ που αναβαθμίζουν συνολικά το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα.

Σεζόν γεμάτη ρεκόρ και υπερβάσεις

Η ΑΕΚ κατέγραψε εννέα ευρωπαϊκές νίκες μέσα σε μία σεζόν, επίδοση-ρεκόρ στην ιστορία της, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη κορυφή της. Παράλληλα, έδωσε 16 ευρωπαϊκά παιχνίδια, από τα καλοκαιρινά προκριματικά μέχρι και την τελική φάση της διοργάνωσης, αριθμός επίσης ιστορικός για τον σύλλογο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η ΑΕΚ έφτασε τις έξι νίκες στην κυρίως φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης χωρίς τα προκριματικά, καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που κρατούσε σχεδόν μισό αιώνα, από τη σεζόν 1976-77.

Η φετινή χρονιά ήταν η πιο παραγωγική της ΑΕΚ σε επίπεδο UEFA coefficient, καθώς κατέγραψε τη μεγαλύτερη συγκομιδή συντελεστή στην ιστορία της, συμβάλλοντας παράλληλα με τη μεγαλύτερη ετήσια προσφορά της στο ελληνικό ranking.

Η ευρωπαϊκή της πορεία αποτυπώθηκε και στο UEFA ranking, όπου μέσα στη σεζόν σημείωσε άλμα από την 159η στην 93η θέση, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ρεκόρ Νίκολιτς και ιστορικές νίκες

Ο Μάρκο Νίκολιτς κατέγραψε επίσης τη δική του κορυφή, με 8 νίκες σε 13 ευρωπαϊκά παιχνίδια, ποσοστό 61,5%, το υψηλότερο για προπονητή της ΑΕΚ με τουλάχιστον 10 αγώνες στην Ευρώπη.

Σημαντικές στιγμές της σεζόν ήταν επίσης το ιστορικό 6-0 επί της Αμπερντίν, που ισοφάρισε τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή νίκη του συλλόγου, αλλά και η πρώτη νίκη σε ιταλικό έδαφος, που έσπασε ακόμη ένα σημαντικό «ταμπού».

Παράλληλα, η ΑΕΚ πέτυχε για πρώτη φορά στην ιστορία της να περάσει τρεις συνεχόμενους προκριματικούς γύρους, φτάνοντας στη League Phase με απόλυτη συνέπεια από το καλοκαίρι.

Ιστορικά ορόσημα απέναντι σε ευρωπαϊκούς αντιπάλους

Η σεζόν συνοδεύτηκε και από breaking records απέναντι σε παραδοσιακούς αντιπάλους. Η ΑΕΚ πέτυχε την πρώτη νίκη της απέναντι στην Άντερλεχτ, μετά από οκτώ συνολικές αναμετρήσεις, ενώ κατέγραψε και τη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη της σε τελική φάση διοργάνωσης, με το 0-4 επί της Τσέλιε.

Στη League Phase, η Ένωση συγκέντρωσε 13 βαθμούς, την κορυφαία της επίδοση σε όμιλο ή αντίστοιχη φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενώ συνολικά σημείωσε 30 γκολ, νέο επιθετικό ρεκόρ που ξεπέρασε το ιστορικό 24 της σεζόν 2001-02.

Η ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ τη σεζόν 2025-26 δεν ήταν απλώς μια καλή παρουσία. Ήταν μια σεζόν που άλλαξε επίπεδο. Με ρεκόρ, ιστορικές νίκες, άλματα στο UEFA ranking και ενίσχυση του ευρωπαϊκού της προφίλ, η Ένωση έδειξε ότι πλέον μπορεί να σταθεί με μεγαλύτερη σταθερότητα και φιλοδοξία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Athletiko.gr