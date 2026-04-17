ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με κασκόλ της Μπάγερν στο βελγικό κοινοβούλιο o πατέρας του Κομπανί!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο πατέρας του Βενσάν Κομπανί έδειξε με έναν ιδιαίτερο τρόπο την υπερηφάνεια του για την πρόκριση της ομάδας του γιου του.

Με έναν ιδιαίτερο και σημειολογικό τρόπο γιόρτασε ο πατέρας του Βενσάν Κομπανί την πρόκριση του γιου του στα ημιτελικά του Chanpions League.

Ο Πιέρ Κομπανί, ο οποίος είναι βουλευτής στο Βέλγιο, εμφανίστηκε περιχαρής στο κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες με ένα κασκόλ της Μπάγερν Μονάχου τυλιγμένο πάνω του.

Παρότι δεν πρόκειται για βελγικό σύλλογο, ουδείς έφερε κάποια αντίρρηση αφού ο Κομπανό θεωρείται κάτι σαν λαϊκός ήρωας στη χώρα με τις επιτυχίες που έχει σημειώσει ως παίκτης στην Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και ως προπονητής κυρίως στους Βαυαρούς.

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξεμπέρδεμα κόντρα στον... μπελά!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ιωαννίδης: Οι Πορτογάλοι γράφουν πως ο Έλληνας στράικερ θα χειρουργηθεί

Ελλάδα

|

Category image

Η Premier League είναι… πρωταθλήτρια σε τρεις διοργανώσεις, και τον Απρίλιο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρώτο βήμα προς τους τελικούς

Κύπρος

|

Category image

«Ο Απόλλωνας θα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια με υπερβάσεις και οι πλείστοι εξ αυτών αισιοδοξούμε ότι θα ανανεώσουν»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με κασκόλ της Μπάγερν στο βελγικό κοινοβούλιο o πατέρας του Κομπανί!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η απίθανη και ιστορική ευρωπαϊκή πορεία ΑΕΚ: Τα επιτεύγματα της ομάδας του Νίκολιτς

Ελλάδα

|

Category image

Χάαλαντ: «Το παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στην Αρσεναλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σεζόν των ρεκόρ και της ευρωπαϊκής καθιέρωσης για την ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Χαλαρότητα ή «πρόβα τζενεράλε» για τον Μάρτινς;

ΑΕΛ

|

Category image

Bundesliga - 30ή αγωνιστική: «Matchball» τίτλου για Μπάγερν, κορυφώνεται η μάχη για Ευρώπη και παραμονή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προκήρυξη Πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο ΑΕΛ-ΕΝΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Sold out και φουλ για πρόκριση η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη