Με κασκόλ της Μπάγερν στο βελγικό κοινοβούλιο o πατέρας του Κομπανί!

Με έναν ιδιαίτερο και σημειολογικό τρόπο γιόρτασε ο πατέρας του Βενσάν Κομπανί την πρόκριση του γιου του στα ημιτελικά του Chanpions League.

Ο Πιέρ Κομπανί, ο οποίος είναι βουλευτής στο Βέλγιο, εμφανίστηκε περιχαρής στο κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες με ένα κασκόλ της Μπάγερν Μονάχου τυλιγμένο πάνω του.

Παρότι δεν πρόκειται για βελγικό σύλλογο, ουδείς έφερε κάποια αντίρρηση αφού ο Κομπανό θεωρείται κάτι σαν λαϊκός ήρωας στη χώρα με τις επιτυχίες που έχει σημειώσει ως παίκτης στην Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και ως προπονητής κυρίως στους Βαυαρούς.

