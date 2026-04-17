Τρεις αγωνιστικές και βαρύ πρόστιμο στον Ταϊρίκ Τζόουνς για χειρονομία στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Βαρύτατη ποινή επιβλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ στον Ταϊρίκ Τζόουνς για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα.

Ο Αμερικανός σέντερ τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές και πρόστιμο 30.000 ευρώ, επειδή κρίθηκε πως έκανε χειρονομία προς την κερκίδα και δεν σχημάτιζε το γράμμα W (για το Win, δηλαδή νίκη), αποχωρώντας για τα αποδυτήρια.

Ο Τζόουνς θα χάσει το ματς της Κυριακής με τον Άρη στο ΣΕΦ (13:00), αυτό του επόμενου Σαββάτου με την ΑΕΚ στη Sunel Arena (18:15), αλλά και το πρώτο ματς των playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η απόφαση:

Επιβάλλεται στον Tyrique Jones, καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) η πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού συμμετοχής για τρεις (3) αγωνιστικές μέρες και χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για τη χειρονομία (έργω εξύβριση) προς τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας, ήτοι να σηκώσει το χέρι του προς τους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας, προτάσσοντας το μεσαίο του δάκτυλο σε ένωση με τον αντίχειρα και έχοντας σε έκταση τον δείκτη, τον παράμεσο και το μικρό δάχτυλο του χεριού του (χειρονομία που δεν προσομοιάζει με το σύμβολο της νίκης “V” και το σχηματισμό του γράμματος “W”), η οποία συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος και έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του αγώνα Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 30-3-26.

sport-fm.gr