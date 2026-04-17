ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Βγαίνει ο πρωταθλητής!

Με τη διεξαγωγή της 14ης αγωνιστικής, πέφτει η αυλαία του παγκύπριου πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Allwyn 2025 - 2026, βγαίνει και ο πρωταθλητής! Ο ΑΠΟΕΛ που προηγείται στη βαθμολογία, με ένα βαθμό διαφορά από τον δεύτερο Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας, αντιμετωπίζει σήμερα (Σάββατο, 17:45), στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λευκωσίας, τον Ναυτικό Όμιλο Αμμοχώστου (διαιτητές: Βασιλείου, Αλκιβιάδης) και με νίκη στέφεται πρωταθλητής για έκτη φορά στην ιστορία του και τέταρτη συνεχόμενη!

Ο Ναυτικός Όμιλος Λάρνακας, που καταδιώκει τους γαλαζοκίτρινους και βρίσκεται πίσω με ένα βαθμό, αντιμετωπίζει επίσης σήμερα (13:00), στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λεμεσού τον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού (διαιτητές: Βασιλείου, Παπαμαρκίδης) και εύχεται στραβοπάτημα των πρωτοπόρων. Ο ΑΠΟΕΛ χάνει το πρωτάθλημα σε ενδεχόμενο δικής του ισοπαλίας ή ήττας και νίκη της Λάρνακας επί της Λεμεσού. Σε ενδεχόμενο νίκης ωστόσο του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού (με διαφορά μεγαλύτερη των 5 γκολ ή με 5 τέρματα διαφορά με σκορ χαμηλότερο του 15-10) οι Λαρνακείς χάνουν και τη δεύτερη θέση! Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο (17:45) με τον αγώνα Ναυτικού Ομίλου Λευκωσίας – Ναυτικού Ομίλου Μέσα Γειτονιάς (διαιτητές: Φιλίππου, Καλλής), με τους γηπεδούχους να είναι το φαβορί.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΠΟΕΛ 11 9-2-0 29

2. N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ 11 9-1-1 28

3. N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ 11 8-1-2 25

4. N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 11 5-1-5 16

5. N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ11 3-1-7 10

6. N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 11 1-0-10 3

7. N.O. ΠΑΦΟΥ 12 1-0-11 3

Τα ζευγάρια και ο αντίπαλος που περιμένει ο Ολυμπιακός από τα play-in

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκανε το καθήκον του ο Παναθηναϊκός και κλείδωσε την 7η θέση

EUROLEAGUE

|

Category image

Με τη Μονακό ο Παναθηναϊκός στα play-in και στο βάθος Βαλένθια

EUROLEAGUE

|

Category image

Σταθερότητα και κυνισμός...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χάθηκε η εξάδα, οριστικά στα play-in της Ευρωλίγκας ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Για ψυχολογία, ενόψει του κύριου σκοπού

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πρώτη και… αεράτη η ΑΕΛ, κρίσιμες μάχες την Κυριακή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πήρε τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ η ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

«Ζητούμενο ήταν οι τρεις βαθμοί όμως δεν συνοδεύτηκαν με καλή εμφάνιση» - Πιστεύει στην πρόκριση ο Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τρία γκολ και οι καλύτερες φάσεις από το ΑΕΛ – Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκη ψυχολογίας για την ΑΕΛ πριν το παιχνίδι της… σεζόν

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πανό γροθιά στο στομάχι από τους ΑΕΛίστες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ολυμπιακός: Προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ για Τζόουνς και Super Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με Ουζόχο και Μαγιαμπέλα η αποστολή της Ομόνοιας για ΑΠΟΕΛ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Παραμένει στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Μαρτινέλι»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη