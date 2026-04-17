Ξεμπέρδεμα κόντρα στον... μπελά!

Μπορεί η Ανόρθωση να έχει απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη, όμως όσο υπάρχουν βαθμολογικά δεδομένα, που την κρατούν σε σενάρια υποβιβασμού, δεν μπορεί να επαναπαύεται. Στην ομάδα της Αμμοχώστου θέλουν να τελειώσουν από αυτή την ιστορία, όσον το δυνατόν πιο γρήγορα και μία πρώτης τάξεως ευκαιρία είναι ο αγώνας της ερχόμενης Κυριακής (19/04) απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου, η οποία είναι έναν βαθμό πιο πίσω (35-34) απέχοντας αμφότερες οκτώ και επτά βαθμούς από τον Εθνικό, που είναι στη ζώνη του υποβιβασμού. Κερδίζοντας ένα… μπελά, η Ανόρθωση θα μπορέσει να κρατηθεί οριστικά μακριά από μπελάδες. Λέμε "μπελά" την Ομόνοια Αραδίππου για την Ανόρθωση, αφού από το 2024 οπότε κι ανέβηκε στην Α’ κατηγορία, η «Κυρία» κατάφερε να την κερδίσει μονάχα μία φορά σε πέντε αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα (σ.σ. έχει άλλη μία νίκη στο κύπελλο), μετρώντας δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες στα υπόλοιπα. Φέτος, στο πρώτο τους συναπάντημα είχαν φέρει 0-0 και στο δεύτερο η Ομόνοια Αραδίππου επικράτησε με 1-0. Πέρσι, είχαν πάρει από μία νίκη (3-0 η Ανόρθωση και 2-1 τα «περιστέρια») και έφεραν μία ισοπαλία (0-0).